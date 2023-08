Pioli ha già deciso: in tribuna fino a gennaio

Cessione o tribuna almeno fino a gennaio, questo lo scenario che accomuna due calciatori del Milan: la società e Pioli irremovibili

La scelta è stata fatta, ora non resta che attendere gli eventi. Con il mercato che è ormai agli sgoccioli, iniziano a delinearsi alcune situazione complicate che accompagneranno i vari club nei prossimi mesi.

Il riferimento è, neanche a dirlo, a quei calciatori che sono stati tutta l’estate in lista di sbarco, ma alla fine hanno dovuto riporre nell’armadio le valigie. I motivi possono essere diversi, il risultato è lo stesso: restare nel club di appartenenza. È quello che potrebbe succedere anche al Milan con due calciatori in particolare: Divock Origi e Mattia Caldara.

Per entrambi nella squadra di Pioli non c’è assolutamente spazio, tanto è vero che non hanno preso parte neanche alla tournée americana e sono stati esclusi dalle convocazioni nelle prime due partite ufficiali. A tre giorni dalla fine della campagna trasferimenti estiva però, entrambi sono ancora a Milanello. Il belga ha ricevuto diversi abboccamenti e qualcuno è tuttora in corso, ma nessuna offerta lo ha convinto a dire sì a lasciare il Milan.

Calciomercato Milan, Origi e Caldara in tribuna: lo scenario

Discorso simile per il difensore, reduce dal prestito allo Spezia. Il suo futuro è lontano dalla maglia rossonera, ma al momento offerte non ce ne sono state.

Per entrambi, se non dovesse esserci qualche trattativa last minute, il destino – almeno fino a gennaio – appare segnato: restare al Milan, senza però mai essere impiegati da Pioli. È questa l’ipotesi più probabile per Origi e Caldara: almeno quattro mesi da trascorrere in tribuna, in attesa di gennaio e della riapertura del mercato.

Questo al netto di quel che poi potrebbe accadere in questi mesi, non è certo la prima volta che calciatori ritenuti fuori dal progetto, riescono poi a conquistarsi spazio e minuti. Non dovrebbe andare così per Origi e Caldara: senza cessione, i loro prossimi quattro mesi saranno in tribuna.

