Non vogliono perdere tempo, pronto l’esonero: scelto già il sostituto

Ancora a zero punti in campionato, la prossima partita potrebbe già essere quella decisiva per l’esonero: l’ex Juve tra i possibili sostituti

Torna il campionato e puntuali tornano gli esoneri. In Italia come in Francia, passando per Germania e Inghilterra, la storia non cambia: bastano poche partite per far finire sul banco degli imputati gli allenatori.

Per uno, in particolare, potrebbe essere arrivato già il tempo del giudizio definitivo: José Luis Mendilibar non riesce ad accendere il Siviglia. Tre partite, zero punti nella Liga, con la sconfitta ai rigori contro il Manchester City nella Supercoppa Europea a rendere ancora più magro il bottino. I successi della passata stagione, con il trionfo in Europa League ai danni della Roma, sono ormai già finiti nel dimenticatoio.

Conta il presenze che dice ultimo posto in classifica, tre sconfitte in tre partite con l’aggiunta di otto gol subiti. Ecco allora che la società si starebbe interrogando sul futuro di Mendilibar e, stando a quanto riferisce ‘elgoldigital.com’, la prossima partita potrebbe risultare decisiva. Con un’altra sconfitta, sarebbe già pronto l’esonero.

Calciomercato Siviglia, Mendilibar a rischio esonero: i sostituti

Mendilibar rischia l’esonero in caso di quarta sconfitta consecutiva in campionato per il Siviglia. Il problema è rappresentato dal fatto che gli andalusi dovranno affrontare l’Atletico Madrid di Simeone, non certo un avversario agevole e attualmente secondo in classifica.

Se davvero dovesse arrivare la sconfitta e quindi l’esonero, il Siviglia – stando allo stesso portale – potrebbe puntare su Gallardo come sostituto. L’ex tecnico del River Plate è stato accostato a diverse panchine europee, ma alla fine è ancora senza squadra. Come senza squadra è Igor Tudor, ex difensore della Juventus, libero dopo aver portato il Marsiglia ai preliminari di Champions League.

Loro due potrebbero essere spettatori interessati di Siviglia-Atletico Madrid, la partita che può decidere il futuro di Mendilibar. Tornato il campionato, riecco puntuali gli esoneri: il primo in Spagna può essere quello del tecnico del Siviglia.

