L’ennesimo colpo di Corvino: Krstovic è subito decisivo

Il bomber montenegrino, a segno sabato all’esordio contro la Fiorentina, è stato acquistato dal Lecce al termine di una trattativa difficile con gli slovacchi dello Streda

Non poteva partire meglio l’avventura italiana, al Lecce, di Nikola Krstovic. All’esordio in Serie A, contro la Fiorentina, il bomber montenegrino è andato subito a segno. Un gol pesante quello realizzato dal ventitreenne, perché è quello che ha permesso ai salentini di completare la rimonta uscendo dal ‘Franchi’ con un punto prezioso.

A Firenze, Krstovic ha confermato il suo grande killer instinct. Le sue doti da goleador implacabili, mostrate con continuità in Slovacchia e in patria. E, di conseguenza, la bontà del suo acquisto, costato al club pugliese circa 4 milioni di euro. Soldi davvero ben spesi per il classe 2000, il profilo che mancava alla squadra e all’attacco del Lecce. Il bello è che Krstovic non si era allenato nei sette giorni precedenti, raggiungendo i suoi nuovi compagni solo il venerdì, ovvero alla vigilia della gara con la Fiorentina.