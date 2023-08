Il nuovo staff di Spalletti, UFFICIALE: c’è la decisione su Buffon

Luciano Spalletti e la Figc hanno ufficializzato lo staff che accompagnerà il nuovo ct: c’è la decisione su Buffon, esclusione importante

Si avvicina il momento del debutto per Luciano Spalletti da commissario tecnico dell’Italia. La prossima settimana ci sarà il primo raduno con l’ex Napoli alla guida della Nazionale, in vista dei match contro Macedonia e Ucraina.

La Figc ha ufficializzato quest’oggi lo staff che accompagnerà l’allenatore di Certaldo nell’avventura in azzurro. Dal punto di vista dei collaboratori tecnici, Spalletti ha confermato il suo gruppo storico con Marco Domenichini come vice e Daniele Baldini, come assistente tecnico. Nello staff ci sono anche Salvatore Russo e i preparatori atletici Francesco Sinatti e Franco Ferrini.

A completare la squadra di Spalletti il preparatore dei portieri Marco Savorani, gli osservatori Alessandro Pane, Giorgio Venturin e Marco Scarpa, i match analyst Marco Mannuccie Renato Baldi.

Italia, il nuovo staff di Spalletti: c’è Buffon

Dal punto di vista dell’organigramma, è confermato l’ingresso di Gianluigi Buffon come capodelegazione. L’ex portiere era stato già ufficializzato in questo ruolo prima delle dimissioni di Roberto Mancini ed è stato confermato anche con Spalletti.

Non continuerà, invece, la sua avventura in Nazionale Gabriele Oriali: dopo nove anni e tre ct (Conte, Ventura e Mancini) lascia il ruolo di team manager. Infine, confermati lo staff medico (Angelo De Carli e Carmine Costabile) e quello fisioterapico (Mauro Doimi, Fabio Sannino, Emanuele Randelli, Fabrizio Scalzi e Walter Martinelli), così come il nutrizionista Matteo Pincella e il segretario Emiliano Cozzi.