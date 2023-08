“Faccia tosta”: nuovo attacco nerazzurro a Lukaku

Romelu Lukaku è appena arrivato a Roma per firmare con i giallorossi, ma c’è chi gli lancia una stoccata: che attacco dall’Inter

Il ‘tradimento’ con la Juventus alla fine non c’è stato, ma per Romelu Lukaku il ritorno all’Inter è saltato non appena è uscita fuori la trattativa con i bianconeri. Alla fine il belga ripartirà dalla Roma, società che ha atteso il momento giusto per l’assalto decisivo.

Mourinho potrà contare così sui gol del 30enne di Anversa, che in nerazzurro ha fatto benissimo nella prima esperienza e un po’ meno nella seconda. Ora però, proprio dall’ambiente Inter, arrivano parole non certo dolci nei confronti del calciatore.

A parlare, intervistato da ‘AGI’, è Gianfelice Facchetti, figlio dell’indimenticata bandiera interista. Facchetti parte dalla scorsa stagione quando Lukaku – a suo giudizio – ha dato un apporto “appena sufficiente fino a un certo punto, tralasciando Istanbul anche se gli errori ci stanno”. Questo però non ha deluso il tifo interista, pronto a riabbracciarlo, ma il comportamento successivo non è piaciuto.

Facchetti contro Lukaku: “Voleva Inzaghi via”

Facchetti ha quindi continuato parlando del possibile ritorno di Facchetti dopo la fine del prestito dal Chelsea.

“Il giocatore ha avuto la faccia tosta di avanzare pretese – ha affermato – . Immagino volesse il sacrificio di Inzaghi, pura follia”. L’ipotesi di Facchetti, quindi, è che Lukaku abbia chiesto l’addio dell’allenatore piacentino.

Capitolo però ormai chiuso, con l’arrivo alla Roma e la sfida proprio con l’Inter che arriverà tra qualche settimana. Proprio sul ritorno a ‘San Siro’ Facchetti ha una speranza: “Spero che San Siro lo ignori quando si presenterà. Nessun rancore, conta solo l’Inter”.