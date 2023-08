Allegri definitivo su Bonucci: “Lo sapeva da mesi, deve accettarlo”

Massimiliano Allegri torna su Leonardo Bonucci e fa chiarezza sulla fine del rapporto tra il difensore e la Juventus

Continua a tenere banco la vicenda Leonardo Bonucci, escluso dal progetto della Juventus in questa stagione. Massimiliano Allegri, rispondendo a una domanda alla vigilia della gara con il Bologna, aveva già spiegato come la situazione fosse chiara. Concetto ribadito in una lunga intervista concessa a ‘DAZN’, che l’emittente streaming rilascerà in maniera integrale il 31 agosto.

Tra le anticipazioni delle dichiarazioni del tecnico livornese, ecco la parte dedicata proprio all’ormai ex capitano, in cui il quadro tratteggiato è piuttosto netto. Noto da mesi anche al giocatore, secondo Allegri: “Mi dispiace che sia finita così, ma con Bonucci siamo stati chiari fin da febbraio scorso, sia io che la società – ha affermato – Gli avevamo detto che avrebbe dovuto decidere se andare da un’altra parte oppure smettere. A 36 anni ha dato tanto e la Juve gli ha dato tanto, ma doveva prendere una decisione importante. Gli ho detto come stavano le cose in tempi non sospetti. Uno deve avere la capacità di accettarle ad un certo punto, se lo fa prima è bene, altrimenti da’ noia. 500 partite le fanno in pochi, resta nella storia della Juve e per me è stato fondamentale, ma era giusto che finisse“.

