Nuovi dubbi su Allegri: Conte pronto a subentrare

Contro il Bologna sono emerse tutte le difficoltà della Juventus della scorsa stagione, dietro Allegri resta l’ombra di Conte

La prima partita contro l’Udinese aveva acceso gli entusiasmi dei tifosi bianconeri, che avevano assistito ad una prestazione di grande livello, completamente differente rispetto a quanto visto l’anno prima. Ieri contro il Bologna, invece, la Juventus è regredita in maniera allarmante: ritornano i dubbi su Massimiliano Allegri.

Il tecnico livornese da quando è tornato a Torino non è più riuscito a ritrovare la solidità che lo ha contraddistinto nella sua prima avventura in bianconero, gli zero trofei non ne sono che una prova plastica. Intanto, tutti i dubbi su Massimiliano Allegri sono tornati come un ritornello estivo sulle spiagge italiane: il nome per l’eventuale sostituto è già stato scelto.

Conte per il dopo Allegri: è lui il preferito in caso di esonero in casa Juventus

Nel sondaggio odierno proposto ai lettori di Calciomercato.it, abbiamo chiesto quale sarebbe l’allenatore ideale per la Juventus in caso di esonero di Massimiliano Allegri a stagione in corso.

A vincere con il maggior numero di preferenze collezionate è Antonio Conte, che ha ricevuto il 34,2% dei voti complessivi. Per il tecnico salentino si tratterebbe di un ritorno in quella che per molti anni è stata casa sua. Al secondo posto, un altro ex: Zinedine Zidane, anche lui ancora fermo ai box, ha ricevuto il 27,5% delle preferenze.

Un po’ più staccato sul gradino più basso del podio si posiziona Igor Tudor, il terzo ex di questa particolare sfida. Per quello che è stato il vice-allenatore ai tempi di Andrea Pirlo sono arrivati il 22,5% dei voti. Infine, a chiudere il sondaggio c’è Julian Nagelsmann: il tedesco ha collezionato il 15,8% delle preferenze.

📊 MOMENTO SONDAGGIO 📊 🔥 Dopo il passo falso con il #Bologna, #Allegri è nuovamente finito nel mirino dei tifosi sui social. In caso di addio anticipato, su chi dovrebbe puntare la #Juventus ❓ RT, VOTA E COMMENTA! 📲 — calciomercato.it (@calciomercatoit) August 28, 2023



