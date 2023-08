Lascia il Milan e rimane in Serie A: tripla offerta

Il calciatore si appresta a lasciare la formazione allenata da Pioli, ma potrebbe rimanere in Italia

E’ partito con due vittorie in due partite il nuovo campionato del Milan. La rivoluzione estiva operata dal club rossonero con la maxi cessione di Sandro Tonali al Newcastle, si è subito rivelata fruttuosa. In attesa di entrare nel vivo della stagione, la squadra di Stefano Pioli ha già lanciato segnali incoraggianti.

Un mercato, quello dei rossoneri, che ha portato a Milanello diversi volti nuovi e che non sembra essersi ancora fermato. Quelle che ci separano dalla chiusura ufficiale del calciomercato, saranno infatti ore bollenti in casa Milan sul fronte Taremi. La dirigenza sta lavorando con il Porto per cercare di sbloccare l’approdo del bomber iraniano, individuato da Pioli come possibile alternativa in attacco ad Olivier Giroud.

A prescindere dal possibile nuovo centravanti, il Milan continua invece a lavorare sul fronte delle uscite per cercare di piazzare la cessione di Divock Origi. L’attaccante belga ha deluso le aspettative riposte nei suoi confronti nella passata stagione ed è stato messo ai margini del progetto rossonero con l’inizio della nuova annata. A tal proposito, dopo aver atteso invano delle offerte per settimane, negli ultimi giorni di mercato l’ex calciatore del Liverpool potrebbe partire.

Calciomercato Milan, tre offerte dalla Serie A per Origi

Dopo essere stato accostato a diversi club sia inglesi che turchi, inaspettatamente il futuro di Origi potrebbe proseguire ancora una volta in Serie A.

L’attaccante, sul quale di recente ha messo gli occhi il Burnley, ha ricevuto in Premier League anche un sondaggio anche dallo Sheffield United. In Italia, invece, sono tre le formazioni che disposte ad assecondare l’uscita del centravanti belga: Torino, Udinese e Bologna. I tre club, a causa dei recenti risvolti di mercato, sono infatti alla ricerca di un nuovo numero nove e potrebbero puntare sull’esperienza del milanista per i propri reparti. Attenzione soprattutto alla formazione granata che, in occasione dell’ultimo turno di campionato giocato proprio contro il Milan, ha perso Sanabria dopo venti minuti di gioco per un infortunio di natura muscolare ancora da valutare.