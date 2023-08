Clamoroso intreccio, Vlahovic via in prestito

In gol anche nella seconda giornata di campionato, Vlahovic può ancora lasciare la Juventus: clamoroso intreccio e prestito del serbo

Due partite, due gol. Anzi tre, considerando quello annullato per il fuorigioco di Rabiot. Dusan Vlahovic ha iniziato come meglio non poteva la stagione. Il numero 9 della Juventus è stato protagonista sia nella vittoria contro l’Udinese che nel pareggio contro il Bologna.

Due gol per scacciare via la crisi e i dubbi sul suo conto, due gol che lasciano pensare che Allegri potrà contare sulla versione migliore del bomber serbo, quello ammirato a Firenze e nei primi sei mesi a Torino. Sempre che da qui alla fine del mercato non succeda qualcosa che porti Vlahovic lontano dalla Mole.

Perché il 23enne di Belgrado è stato per mesi al centro delle voci di mercato, con il possibile scambio con Lukaku soprattutto a tenere banco per settimane. Ora il belga ‘viaggia’ verso la Roma, mentre per Vlahovic può esserci anche una grande sorpresa: addio in prestito.

Calciomercato Juventus, dentro Morata: Vlahovic in prestito

È questa la clamorosa voce che arriva dalla Spagna, precisamente da ‘DefensaCentral’ che racconta le mosse del Real Madrid.

Ancelotti si ritrova praticamente senza attaccanti dopo l’addio di Benzema e il recente infortunio di Vinicius. Ecco perché, con Mbappe destinato a restare almeno per quest’anno al Psg, Florentino Perez va a caccia di un attaccante e punta proprio Dusan Vlahovic. Il serbo è stato scelto come il bomber che serve alle merengues, ma le condizioni perché l’affare vada in porto non sono semplici.

La prima è che la Juve prenda anche il sostituto: Alvaro Morata. L’ex anche del Real da qualche giorno è tornato in orbita bianconera e un suo ritorno a Torino non è da escludere. Morata alla Juve, secondo il portale, rappresenterebbe il via libera per la cessione di Vlahovic al club spagnolo.

Qui però entrerebbe in scena la seconda condizione: il trasferimento in prestito. Il Real vorrebbe Vlahovic soltanto per questa stagione, visto che la prossima estate spera di poter mettere finalmente le mani su Mbappe a parametro zero. Una condizione quest’ultima, difficilmente accettabile dalla Juve che potrebbe anche dire sì all’addio al serbo, ma soltanto davanti ad un’offerta irrinunciabile, ancora di più a pochi giorni dalla fine del mercato.