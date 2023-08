Caressa spiazzato da Mourinho: “Non posso vederlo in panchina”

Fabio Caressa critico nei confronti di José Mourinho, l’allenatore della Roma non convince il giornalista: il motivo

Una falsa partenza, in campionato, quella della Roma, che nelle prime due giornate ha raccolto solamente un punto, contro avversari non trascendentali. Pari all’esordio in casa con la Salernitana, sconfitta sabato a Verona nonostante una gara dalle molteplici occasioni in attacco ma con errori, sotto porta e in difesa, che sono costati carissimi.

Per i giallorossi occorre reagire prontamente. Fidando magari in ciò che potrebbe arrivare a breve dal mercato. Continua la trattativa per portare Lukaku a Roma, l’attesa dell’ambiente è febbrile per un colpo che potrebbe cambiare le prospettive della squadra capitolina. Intanto, però, la Roma deve interrogarsi su come sono andati i primi 180 minuti della sua stagione. Le decisioni di Mourinho non hanno convinto fin qui e arrivano anche le critiche da parte di Fabio Caressa, al ‘Club’ di ‘Sky Sport’.

Caressa attacca Mourinho: la mossa del portoghese è oggetto di polemiche

Il giornalista, commentando la prestazione della Roma al ‘Bentegodi’ di Verona, si è soffermato su un aspetto in particolare, manifestando la sua perplessità.

Il motivo del contendere è la posizione di Edoardo Bove. Il 21enne, lo scorso anno, si è messo in mostra con 33 presenze e due reti in stagione, mostrando di avere un grande potenziale. Al momento, però, si trova chiuso da altri giocatori a centrocampo, nello specifico da Paredes. Un qualcosa che suscita parecchi dubbi in Caressa: “A prescindere da come abbia giocato sabato, a me dispiace vedere Bove, forse il miglior centrocampista giovane italiano, in panchina perché gioca Paredes, che viene da una stagione disastrosa – ha spiegato – Poi magari l’argentino farà una grande stagione, ma al momento sta togliendo il posto a un giocatore forte pur avendo fatto molto male di recente”.