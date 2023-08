Bayern a caccia di Kalulu: Pioli e il Milan non cedono | CM.IT

Il Bayern, in procinto di perdere Pavard, pensa a Kalulu: il Milan per adesso tiene duro sul difensore, le ultime di Calciomercato.it

Ultimi giorni di mercato particolarmente caldi su alcune direttrici, come ad esempio quella tra Milano e Monaco di Baviera. Non soltanto per il forcing dell’Inter su Pavard, ma anche per un’altra operazione che può essere strettamente correlata.

Con l’addio dell’ex Stoccarda infatti il Bayern Monaco necessiterebbe di un ricambio e avrebbe individuato Pierre Kalulu come sostituto. Una pista che per il momento, però, non decolla. Stando a quanto appreso dalla redazione di Calciomercato.it, non sarebbero giunte ancora offerte dalla Germania, per quanto da parte del Bayern un interessamento effettivamente ci sia. Il Milan e Stefano Pioli non intenderebbero comunque cederlo, vista la possibilità di schierarlo in maniera polivalente a destra e al centro della difesa. Un addio necessiterebbe nelle ultime ore di mercato di trovare in sua sostituzione un altro profilo simile se non addirittura un altro centrale e un terzino.

