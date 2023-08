Ansia Inter: “Non si arriva a fine stagione”

L’Inter è in campo contro il Cagliari ma i tifosi non nascondono la preoccupazione: così non si arriva a fine stagione

L’Inter parte a razzo contro il Cagliari nella seconda giornata di campionato: prima Dumfries, poi Lautaro Martinez sono andati a segno mettendo in discesa la gara per la formazione di Simone Inzaghi.

Nonostante l’inizio promettente e il risultato che sembra essere quasi in cassaforte, c’è qualcosa che preoccupa i tifosi nerazzurri. Si tratta della prestazione di Yann Sommer, nuovo portiere dell’Inter, arrivato quest’estate dal Bayern Monaco per sostituire Onana andato al Manchester United.

Proprio l’estremo difensore svizzero non convince a pieno il popolo dei social che evidenzia tutta la propria preoccupazione. Fa sorgere qualche dubbio la capacità di giocare con i piedi del portiere ex Bayern Monaco, ma non è soltanto in fase di impostazione che Sommer non piace.

Cagliari-Inter, Sommer sotto accusa: “Piedi quadrati”

Tutti o quasi contro Sommer nel corso di Cagliari-Inter. Il portiere svizzero finisce nel mirino dei tifosi nerazzurri per le sue capacità con i piedi ma non solo.

Del resto il suo esordio con l’Inter, in amichevole, non era stato dei migliori e la prima impressione sta forse condizionando un po’ tutti. Tanto che c’è chi ‘trema’ al pensiero di dover convivere con Sommer durante tutto il campionato: “Non ci arrivo a fine stagione se devo vederlo smistare palloni”.

Ecco alcuni tweet sull’estremo difensore dell’Inter:

Io non ci arrivo a fine stagione se ogni 3/4 giorni devo vedermi #Sommer smistare palloni… #CagliariInter — Federico De Rosa (@fefodero) August 28, 2023

#cagliariinter … Sommer coi piedi mi ricorda Vampeta — Max Moratti 🖤💙 (@PresMoratti) August 28, 2023

Sommer ha i piedi quadrati — Dennis~ (@CMadness_) August 28, 2023

Giocare con Sommer in porta è come giocare senza portiere.

Sempre più convinto di ciò. #CagliariInter #ForzaInter — Ἀρχίλοχος (@ArchilocoFe1983) August 28, 2023

Ogni volta che ha il pallone tra i piedi sommer mi viene l’ansia

#CagliariInter — Felipe Melo 83 (@mnpl10) August 28, 2023