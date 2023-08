Allegri scatena il caso alla Juventus: “Ci ha fatto perdere le partite”

La Juventus pareggia contro il Bologna e si accende la polemica: per gli errori arbitrali, ma non solo, Alex Sandro nel mirino

La seconda giornata di Serie A non ha lesinato spunti di discussione. Occhi puntati soprattutto su Juventus-Bologna, vuoi per il risultato e la prestazione dei bianconeri, vuoi per la direzione di gara di Di Bello, finita sotto accusa soprattutto per il contatto Iling-Ndoye.

Della sfida dell’Allianz Stadium, ma anche di alcune scelte di formazione di Allegri ha parlato Fabrizio Ravanelli al canale Twitch di Tv Play. L’ex attaccante della Juventus è partito proprio dall’errore del direttore di gara: “La svista in Juve-Bologna non è stata la sola, ce ne sono state altre. Il rigore è clamoroso, l’errore eclatante è sotto gli occhi di tutti”.

Per Ravanelli il problema è nella classe arbitrale: “La situazione è grave, soprattutto per l’uso del VAR. Non si riesce a capire a livello di regolamento: che il Var in un episodio del genere non possa intervenire è clamoroso. Ci sono stati errori incredibili da parte degli arbitri: in Italia non sono all’altezza”. Il riferimento è anche ai due rigori concessi al Milan: “Il primo è clamoroso, non si può dare. Anche l’altro rigore dei rossoneri: uno peggio dell’altro”.

Juventus, Ravanelli contro Alex Sandro: “Non capisco perché insistere su di lui”

Dagli arbitri alla prestazione della Juventus, Ravanelli trova alcuni punti critici nelle scelte di Allegri.

“Il Bologna ha giocato corto e aggressivo: ci sono stati errori madornali. Stimo Allegri, ma non capisco come si possa insistere ancora su Alex Sandro. Ha sbagliato, secondo me, sul primo gol. Non capisco cosa possa portare farlo giocare titolare. C’è Gatti che sta crescendo e non si fa giocare. Alex Sandro ha fatto perdere tante partite. Anche Milik l’ho visto in ritardo”.

Ravanelli poi torna sui problemi a livello di squadra: “Si sono rivisti errori a livello difensivo e i bianconeri non se lo possono permettere. Non ce l’ho con Alex Sandro: non è in condizione”.