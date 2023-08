Vlahovic lascia la Juve, messaggio inviato al grande club

Il futuro di Dusan Vlahovic continua ad alimentare le voci di mercato: in Spagna lo accostano nuovamente a un top club

Il mercato dei numeri 9 potrebbe non essere ancora finito. Romelu Lukaku sembra ormai davvero in procinto di sposare la Roma dopo una lunghissima estate fatta di tira e molla, cambi di direzione e colpi di scena. Anche l’affare tra la Juventus e il Chelsea è ormai sfumato, lo scambio con Vlahovic non è mai realmente decollato fino in fondo visto il bisogno bianconero di monetizzare al massimo. E il serbo non ha mai spinto davvero per andare a Londra.

Ne sta approfittando così la Roma che rischia di portarsi a casa il colpaccio dell’estate per 5 milioni di prestito oneroso. Beffando in qualche modo anche l’Inter, che alla fine ha ripiegato sul 34enne Arnautovic e il 35enne Sanchez. Vlahovic è chiamato così a rialzarsi dopo una stagione di ombre, anche per guadagnarsi la chiamata di un top club europeo in futuro. Ma c’è da dire che sul 9 della Juve le attenzioni sono già adesso molto alte. In Spagna se ne parla tantissimo in chiave Real Madrid, a caccia di un centravanti dopo l’addio di Benzema che non è stato sostituito. Con Mbappe rimansto a Parigi. Il solo Joselu di certo non può bastare, pur supportato da gente come Vinicius, Rodrygo e Bellingham. Secondo ‘Defensa Central’, a Florentino Perez sarebbe arrivata una chiamata dall’Italia, ovvero dallo stesso Vlahovic.

Dalla Spagna: Vlahovic spera ancora nel Real Madrid

Secondo il portale spagnolo, Dusan Vlahovic si sarebbe offerto al Real Madrid facendo chiamare Florentino Perez. Il serbo classe 2000 vorrebbe giocare ai massimi livelli in campionato ma anche in Europa mentre la Juve non giocherà le coppe quest’anno.

Il numero uno dei Blancos starebbe riflettendo sulla possibilità di acquistare Vlahovic e nel frattempo sta valutando anche altre opzioni. Anche perché il Real addirittura vorrebbe il giocatore ex Fiorentina in prestito, assolutamente da escludere per la Juventus. Anche se un accordo in extremis non sarebbe in ogni caso da escludere, come dicono in Spagna. Ma Vahovic avrebbe fatto consegnare a Perez, alla Juve e ai suoi amici, un messaggio ben preciso: “Se mi chiamano, io quest’anno voglio essere il numero 9 del Real Madrid“. Non è comunque scontato che al Bernabeu arrivi un altro giocatore in attacco, soprattutto considerando che Mbappe è destinato a rimanere un altro anno al PSG. Anche se la speranza di Perez è proprio quella di strappare il fuoriclasse ai parigini vista la prospettiva di perderlo a zero tra un anno.