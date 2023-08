Thiago Motta: “Torniamo a casa più forti. Cambiaso è un giocatore eccezionale”

Il Bologna di Thiago Motta esce imbattuto dall’Allianz Stadium di Torino. Contro la Juventus i rossoblù mettono in campo una grande prestazione e strappano un punto. L’allenatore italo-brasiliano non nasconde la sua soddisfazione

Al temine della gara, ha parlato il mister felsineo in conferenza stampa. Motta è soddisfatto di quanto visto in campo e dribbla le domande sull’episodio Iling Jr-Ndoye. Ecco le sue parole.

Sulla prestazione del suo Bologna: “La Juve ha caratteristiche particolari, ma abbiamo studiato come mettere i nostri esterni. Abbiamo fatto bene, sia Zirkzee sia Orsolini si sono mossi bene. Abbiamo capito cosa fare in campo per arginare la Juve e lo abbiamo fatto. Prendiamo il pullman e andiamo a casa ancora più forti”.

Mister Thiago Motta però non si accontenta: “Possiamo fare meglio, ne sono certo. Guardate chi è rimasto in panchina: tutto lo staff vive la partita in modo fantastico, questa sì che è una squadra“.

Sul debutto di Karlsson: “Molto bene come tutta la squadra. Possiamo vederlo assieme a Orsolini e Ndoye”.

Sugli obiettivi del Bologna e su dove può arrivare la sua formazione, il mister rossoblù non si sbilancia: “Dobbiamo migliorare ogni partita. Non dobbiamo mai essere contenti dobbiamo dare sempre il massimo, partita dopo partita. Poi vedremo alla fine”.

Thiago Motta poi glissa sulle domande inerenti all’episodio del contatto tra Ndoye e Iling Jr, nell’area di rigore bianconera: “Se guardo le immagini mi arrabbio? No, sono arrabbiato con me stesso perché ho preso un giallo”.

In occasione della gara dello Stadium, tra l’altro, il mister bolognese ha incontrato per la prima volta da ex Andrea Cambiaso, valorizzato priorio da lui nel corso della scorsa stagione di Serie A: “Cambiaso è un giocatore eccezionale, ma noi studiamo tutti gli avversari. Ora dobbiamo riposare e studiare la prossima partita”.