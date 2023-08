Pavard-Inter e la mancata convocazione, Tuchel rivela tutto

Il difensore francese Pavard, sempre più vicino all’Inter, potrebbe ricevere il via libera definitivo dal tecnico del Bayern Monaco, Tuchel, soltanto ad una condizione necessaria

Ormai manca pochissimo per definire la questione, una volta per tutte. L’Inter, a caccia dell’ultimo tassello per completare il reparto difensivo a disposizione di Simone Inzaghi, ha trovato ristoro nella volontà di Benjamin Pavard di lasciare il Bayern Monaco per accasarsi in nerazzurro. Le speranze ambo le parti persistono vivaci.

Il calciatore continua a pressare la dirigenza bavarese, la quale aveva già raggiunto da giorno l’accordo per il trasferimento del suo cartellino all’Inter per una cifra vicina ai 30 milioni. Nessun intoppo con l’entourage del calciatore. L’ultima novità in questa direzione è stata data dalla sua assenza sui campi d’allenamento in Germania, per la terza volta su quattro nelle recenti fasi di preparazione a campionato da poco incominciato.

Inizialmente si era ipotizzato che la motivazione della sua assenza, confermata anche dalla mancata convocazione al match disputato contro l’Augsburg, dovesse essere ricercata proprio nella imminente partenza. Ma questa ipotesi è stata prontamente smentita quest’oggi dallo stesso tecnico Thomas Tuchel nel corso di un intervento pre-partita ai microfoni di DAZN.

“Pavard continua ad avere problemi fisici, ecco perché non si trova assieme al resto della squadra in questo momento. Conosciamo la sua volontà di raggiungere l’Inter, ma per completare il trasferimento non serve soltanto una strada da considerare“, ha aperto il tecnico tedesco in prima battuta.

Pavard all’Inter, manca ancora l’ok di Tuchel: “Prima il sostituto”

L’apertura c’è, ma soltanto per metà. Perché – come logico aspettarsi da un club tanto prestigioso e ambizioso, soprattutto nel calcio europeo – lasciar andare una pedina importante deve ammettere la possibilità di rimpiazzarla con un sostituto di altrettanto comprovato valore.

“Abbiamo bisogno di trovare il sostituto adeguato altrimenti non si farà nulla“, ha infine aggiunto Tuchel. Tanta chiarezza sintetizzata in poche utili parole per interpretare al meglio la situazione. Intanto il Bayern stuzzica ancora le attenzioni di Trevoh Chalobah del Chelsea. Sarebbe entrato in contatto anche con l’Atalanta per un nuovo assalto a Giorgio Scalvini, già vecchio obiettivo dell’Inter per la difesa ma esageratamente costoso per le casse societarie nerazzurre.