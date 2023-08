Mancini in Arabia Saudita, tutto deciso: domani la presentazione

È tutto fatto e deciso: dopo le dimissioni da commissario tecnico della Nazionale italiana, Roberto Mancini è pronto a iniziare una nuova avventura in Arabia Saudita

Sono passate due settimane dalle dimissioni di Roberto Mancini da commissario tecnico della Nazionale italiana: ora il tecnico di Jesi è pronto a iniziare la sua nuova esperienza professionale alla guida della Nazionale saudita.

Dopo l’addio alla Nazionale italiana, come anticipato da Calciomercato.it, era subito spuntata la possibilità di ritrovarsi ad allenare la selezione dell’Arabia Saudita per Roberto Mancini. Un matrimonio che s’ha da fare e che si concretizzerà nelle prossime ore.

Non c’è ancora l’annuncio ufficiale, ma la comunicazione da parte della Federcalcio saudita potrebbe arrivare nella giornata di domani, quando Roberto Mancini verrà presentato come nuovo commissario tecnico dell’Arabia Saudita. Spetterà al Mancio, dunque, guidare la rappresentativa saudita dopo il corso targato Renard.

Arabia Saudita, domani annuncio e presentazione di Mancini

Roberto Mancini sarà presentato da Yasser Al Misehal, presidente della Federcalcio saudita, il quale darà l’annuncio dell’accordo con l’ex allenatore – tra le altre – di Inter e Manchester City.

Per Roberto Mancini un contratto fino al 2027 con l’Arabia Saudita. E proprio a gennaio 2027, la Federcalcio saudita organizzerà per la prima volta nella storia la Coppa d’Asia, competizione che non vince dal 1996. Proverà a vincerla in Qatar, a Doha, il prossimo gennaio. L’allenatore di Jesi percepirà un salario di circa 25 milioni a stagione.

Debutterà a Newcastle contro la Costa Rica il prossimo 8 settembre, poi quattro giorni dopo affronterà la Corea del Sud. Saranno gli ultimi impegni prima dell’inizio delle qualificazioni al Mondiale del 2026 con l’Arabia Saudita che si giocherà l’accesso alla competizione con Giordania, Tagikistan e la vincente del playoff tra Cambogia e Pakistan.