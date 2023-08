Fuori programma dopo Juve-Bologna, Allegri salta le interviste: ecco il motivo

Niente interviste e conferenza stampa per Massimiliano Allegri dopo il pari della Juventus contro il Bologna: allarme comunque subito rientrato per il tecnico bianconero

La Juventus non va oltre l’1-1 alla prima in casa contro il Bologna, salvata nel finale di partita da Dusan Vlahovic dopo il vantaggio nel primo tempo degli ospiti a opera di Ferguson.

Non è bastata una ripresa a tutta spinta e d’orgoglio per ribaltare il risultato ai bianconeri, che si fermano dopo il convincente esordio contro l’Udinese. Delusione per la ‘Vecchia Signora’, mentre al fischio finale è da registrare il fuori programma che ha coinvolto Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano, a causa di un lieve malore, non si è presentato davanti ai microfoni per commentare la partita. Allarme subito rientrato per Allegri, come spiegato in conferenza stampa dal secondo Landucci: “Max sta già meglio. Ogni tanto vuole farmi apparire e far capire che ci sono pure io”, la battuta del vice allenatore bianconero davanti ai giornalisti. Arrivano notizie rassicuranti quindi per il mister livornese, contento comunque del secondo tempo della sua squadra dopo la falsa partenza della prima frazione.