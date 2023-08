DIRETTA Serie A, Juventus-Bologna: formazioni UFFICIALI LIVE

La seconda giornata di Serie A prosegue con la sfida dell’Allianz Stadium: Calciomercato.it vi aggiornerà in tempo reale su Juventus-Bologna

La volontà di inanellare la seconda vittoria consecutiva in campionato con la quale (eventualmente) lanciare un messaggio alla concorrenza da una parte. Il desiderio di gettarsi immediatamente alle spalle il KO casalingo patito al cospetto del Milan dall’altra. Sono tanti gli spunti in sede di presentazione di Juve-Bologna, il cui fischio d’inizio è in programma alle 18.30.

Allegri si affida nuovamente al tandem offensivo composto da Vlahovic e Chiesa. Entrambi a segno nella prima uscita stagione contro l’Udinese, i due ex Fiorentina sono partiti con il piede pigiato sull’acceleratore, lanciando segnali inequivocabili. Non convocato Szczesny: tra i pali ci sarà Perin. Dal canto suo il Bologna non ha alcuna intenzione di fare da vittima sacrificale e si presenterà allo Stadium con la consapevolezza di avere nella propria faretra frecce che potrebbero far male allo scacchiere tattico bianconero. Al centro dell’attacco rossoblu agirà Zirkzee.

Juventus-Bologna: formazioni ufficiali e dove vederla in TV

La gara tra Juventus e Bologna sarà visibile visibile su DAZN: fischio d’inizio programmato alle 18.30.

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Weah, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Vlahovic, Chiesa. All. Massimiliano Allegri

BOLOGNA (4-2-3-1):Skorupski; Posch, Beukema, Lucumì, Lykogiannis; Aebischer, Moro; Orsolini, Ferguson, Ndoye; Zikrzee. All. Thiago Motta

CLASSIFICA SERIE A

Milan 6*, Hellas Verona 6*, Fiorentina 3, Juventus 3, Napoli 3, Inter 3, Lecce 3, Atalanta* 3, Monza* 3, Frosinone* 3, Salernitana 1, Cagliari 1, Roma 1*, Torino 1*, Lazio 0, Bologna 0, Sassuolo 0, Genoa 0, Udinese 0, Empoli* 0.

Una partita in più *