Problema fisico per Dybala: allarme per Roma-Milan

Problema fisico per Paulo Dybala durante la sfida tra Verona e Roma: si parla di un fastidio all’adduttore che ha spinto la Joya a chiedere il cambio

Possibile nuovo guaio muscolare per Paulo Dybala. L’argentino ha chiesto il cambio durante il secondo tempo di Verona-Roma, gara persa dai giallorossi per 2-1.

La Joya è stato sostituito a poco più di venti minuti dal novantesimo per un fastidio muscolare: al suo posto in campo è entrato Solbakken. Ovviamente grande apprensione per le condizioni fisiche del numero 21 giallorosso, che negli ultimi anni ha – purtroppo- fatto i conti con qualche problema fisico di troppo.

In questo caso, si parla di fastidio all’adduttore sinistro accusato dal calciatore nel corso del match. Ovviamente ci saranno da verificare le sue condizioni fisiche e la disponibilità per il prossimo importante match che vedrà i giallorossi di scena all’Olimpico contro il Milan. Da valutare la presenza di Dybala, anche tenendo in considerazione che la partita è programmata per venerdì sera.