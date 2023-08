Leao ‘falciato’ e sostituito, nessun allarme per il Milan: cenno d’intesa con Pioli

Rafa Leao è stato sostituito poco dopo l’ora di gioco: le condizioni del portoghese non preoccupano il Milan

Milan sul velluto. I rossoneri, padroni del campo, stanno portando a casa il match con il Torino senza relativi patemi d’animo. Grazie ad una prestazione soddisfacente sotto tutti i punti di vista, Leao e compagni guidano le operazioni con un rotondo 4-1.

Semmai è stato l’attaccante portoghese a far risuonare l’allarme più fragoroso, immediatamente rientrato. Nell’azione che poi ha portato all’assegnazione del secondo rigore per il ‘Diavolo’, infatti, Leao ha ricevuto un pestone da Schuurs. L’asso portoghese è rimasto per qualche minuto a terra, toccandosi la caviglia sinistra. Dopo qualche istante Leao si è comunque rialzato, rassicurando la panchina con ampi cenni. Sostituito da Pioli solo a scopo precauzionale, l’attaccante ha scambiato cenni d’intesa con il suo tecnico, mostrando anche un rassicurante sorriso. Nulla di preoccupante, dunque, sul fronte Leao: a risultato acquisito, Pioli ha deciso di centellinarne le energie in vista dei prossimi impegni ufficiali.