Il gioco sulle dimissioni di Allegri: tutta colpa di Lukaku

La Roma sta per chiudere il prestito del centravanti belga in arrivo dal Chelsea

Dopo il blitz andato in scena nella giornata di ieri, la Roma si è portata avanti nella trattativa con il Chelsea per il prestito di Romelu Lukaku. Il ritorno dell’attaccante belga nel campionato italiano sta per diventare realtà, dopo il mancato approdo all’Inter e le complicazioni sorte nell’affare con la Juventus.

Un’operazione che vi stiamo raccontando con tutti gli aggiornamenti su Calciomercato.it e che si avvia verso la definizione degli ultimi dettagli tra i due club e il calciatore. Sta per essere esaudito, dunque, il desiderio di Lukaku, che sino all’ultimo ha spinto per tornare in Italia rifiutando le ricche offerte ricevute dall’Arabia Saudita. Un nuovo progetto, quello giallorosso, sicuramente stimolante nel quale troverà lo spazio e il protagonismo che probabilmente gli era mancato nell’ultima stagione all’Inter.

Tramontano definitivamente, invece, le speranze nutrite da Massimiliano Allegri. La suggestione Lukaku per la Juventus era nata proprio da una richiesta fatta dall’allenatore toscano alla società. Il mancato accordo economico tra bianconeri e Chelsea, unito al malcontento riversato dai tifosi juventini al club in merito al possibile approdo di Lukaku a Torino, ha difatti ostacolato la buona riuscita della trattativa che ha visto successivamente l’irruzione della Roma.

Calciomercato Juve, il gioco sulle dimissioni di Allegri senza Lukaku

Alla notizia di Romelu Lukaku ad un passo dalla Roma, il giornalista Graziano Campi ha voluto ironizzare sui social.

Il noto cronista ha infatti lanciato un tweet ironico sulle dimissioni di Allegri in caso di trasferimento di Lukaku alla Roma: “Ve la riporto pari pari come me la sono inventata: Allegri pronto a dimettersi se Lukaku va alla Roma”. Una ‘non notizia’ chiaramente frutto di un gioco, come puntualizzato dallo stesso giornalista nel tweet.

In molti tra gli utenti Twitter, però, non hanno compreso la portata ironica del messaggio lanciato da Campi, credendo realmente che Allegri si sarebbe dimesso in caso di approdo di Lukaku alla Roma.

