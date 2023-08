È un Milan scatenato: poker al Torino. La Roma cade a Verona

Spettacolo Milan che conquista la seconda vittoria travolgendo il Torino, male la Roma che viene sconfitta dal Verona

Il Milan lancia un altro messaggio al campionato: quattro gol al Torino e punteggio pieno dopo due giornate per la formazione di Stefano Pioli.

I rossoneri hanno avuto sempre in mano il pallino del gioco, anche se per trovare il primo gol hanno dovuto aspettare il 33esimo. A sbloccare è ancora una volta Pulisic, al secondo centro dopo la rete al debutto. Vantaggio che dura poco perché Schuurs è abile a deviare in porta un tiro di Ricci.

Prima della fine del tempo però il Milan trova la forza di tornare in vantaggio ed allungare: Mariani assegna (tramite revisione alla VAR) un rigore per fallo di mano di Buongiorno e Giroud trasforma. Tempo quattro minuti e Theo Hernandez fa tris. Nella ripresa poi ecco il poker: ancora un rigore fischiato grazie alla VAR e ancora Giroud che trasforma. Finisce 4-1 con il Milan che fa festa.

Serie A, Milan-Torino 4-1 e Verona-Roma 2-1: marcatori e classifica

Non può gioire invece la Roma che esce con una sconfitta dal Bentegodi di Verona. La squadra di Mourinho (in tribuna perché squalificato) va subito sotto con Duda che approfitta di una indecisione di Rui Patricio e sblocca il match alla prima offensiva scaligera. La Roma si vede negare il gol dalla traversa, mentre sul finire della frazione è Ngonge a siglare il 2-0.

Nella ripresa i giallorossi vanno all’assalto, cercando il gol che possa riaprire il match. Lo trovano al 56′ con Aouar. I capitolini occupano la metà campo avversaria, Hien viene espulso nel finale per un fallo da ultimo uomo su Belotti. L’occasione del pari ce l’ha Pellegrini ma la sua punizione è respinta dalla traversa. Finisce quindi 2-1: per la Roma un ko che fa male, in attesa di Lukaku.

MILAN-TORINO 4-1: 33′ Pulisic (M), 36′ Schuurs (T), 43′ rig. e 65′ rig. Giroud (M), 45′ + 2 Theo Hernandez (M)

VERONA-ROMA 2-1: 4′ Duda (V), 45’+3 Ngonge (V), 56′ Aouar (R)

CLASSIFICA SERIE A: Milan* 6, Verona* 6, Fiorentina 3, Juventus 3, Napoli 3, Atalanta* 3, Inter 3, Lecce 3, Monza* 3, Frosinone* 3, Roma* 1, Salernitana 1, Cagliari 1, Torino* 1, Bologna 0, Lazio 0, Empoli* 0, Sassuolo 0, Genoa 0, Udinese 0

*una partita in più