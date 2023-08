Ventura stronca Mancini: “Brutto addio”. Poi avvisa Spalletti

L’ex commissario tecnico dell’Italia, Gian Piero Ventura, ha commentato le dimissioni di Mancini e l’arrivo in Nazionale di Luciano Spalletti

Anche l’ex CT Gian Piero Ventura, a ‘La Gazzetta dello Sport’, ha commentato il burrascoso addio di Mancini alla Nazionale italiana e l’arrivo di Luciano Spalletti.

Questo il suo commento sulle dimissioni di Mancini: “Quando non si conoscono bene le situazioni è difficile dare giudizi. Mancini dice una cosa, la FIGC un’altra. Ma è chiaro che dal punto di vista dell’immagine ne siamo usciti male e si doveva trovare un modo diverso”. Ventura avvisa anche Spalletti: “Gli faccio un grande in bocca al lupo. In un club lavori tutti i giorni sulla testa dei giocatori e sugli schemi. In Nazionale il tempo è poco e non riesci a imporre il tuo modo di giocare. La differenza tra i due ruoli è abissale”.

Infine, l’ex CT è tornato sull’incubo del 2018: “Ho fatto pace con incubi e fantasmi. Ma resto sorpreso quando ancora oggi si dice che l’uscita contro la Svezia fu un disastro epocale, nonostante la Svezia arrivò poi ai quarti di finale del Mondiale, e l’uscita quattro anni dopo contro la Macedonia del Nord, che era settantesima nel ranking mondiale, viene considerata solo un incidente di percorso. Nel 2022 la colpa era di tutti, nel 2018 di uno solo. Ma è inutile rivangare il passato…”.