Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 25 agosto

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, venerdì 25 agosto 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

L’apertura de La Gazzetta dello Sport è dedicata all’avvicendamento Correa-Sanchez in casa Inter. L’argentino vola al Marsiglia, percorso inverso per il cileno che torna in nerazzurro. Marotta e Ausilio completano così il reparto avanzato con ben tre volti nuovi: Thuram, Arnautovic e Sanchez. In taglio alto spazio alla “carovana Mancini”.

La prima pagina del Corriere dello Sport è invece dedicata al clamoroso trasferimento di Gabri Veiga: il giovane talento ha scelto l’Al Ahli, beffato il Napoli di De Laurentiis. In taglio alto spazio anche al nuovo attaccante della Roma, Azmoun, ma i tifosi vogliono Romelu Lukaku. Infine, Tuttosport titola “allarme Chiesa“: la cessione di Salah potrebbe riaprire la pista Liverpool per l’attaccante della Juventus.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri di venerdì 25 agosto 2023

Uno sguardo anche alle prime pagine dei principali quotidiani esteri.

In Spagna tiene banco il caso Rubiales. Il presidente della Federcalcio si è dimesso dopo il bacio ad una calciatrice durante la cerimonia di premiazione delle neo campionesse del mondo. In Inghilterra, invece, il Mirror fa il punto sul futuro di Romelu Lukaku.