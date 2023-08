Lontano dalla Juventus: l’annuncio giallorosso del fratello

La Juventus a caccia di rinforzi nell’ultima settimana di calciomercato, ma uno degli obiettivi bianconeri si allontana: annuncio chiaro

Un mercato, per la Juventus, che ha vissuto di equilibri delicati e di lunghe attese, persino troppe. Con i bianconeri che hanno dovuto concentrarsi prima sulle uscite che sulle entrate e a oggi come nuovo acquisto vantano il solo Timothy Weah, con in più il rinnovo di Rabiot e il ritorno di Cambiaso dal prestito al Bologna.

Una Juventus che è apparsa rinnovata comunque nell’atteggiamento, tra il precampionato e la prima giornata con l’Udinese. Squadra più verticale e con un pressing più alto, decisa ad andare a prendere gli avversari e a proporsi in maniera diversa e meno attendista.

Un esordio positivo, con il Bologna si attendono conferme di una certa importanza. Allegri vuole che i suoi riescano a sfoderare tutto il loro potenziale. Intanto, però, nell’ultima settimana spera di avere qualche rinforzo, per aumentare le chances di competere ad altissimi livelli in campionato fino alla fine, come non è avvenuto, per vari motivi, nelle ultime stagioni. Ma uno degli obiettivi nei radar del tecnico livornese e di Giuntoli sembra piuttosto lontano e in merito arrivano ulteriori indizi.

Juventus, niente da fare per Amrabat: nuova destinazione

Per il centrocampo, viene seguito Sofyan Amrabat, ma l’interessamento di squadre come Liverpool e Barcellona complica il tutto. E c’è adesso anche l’inserimento di un altro club sul giocatore marocchino della Fiorentina, ormai comunque destinato a lasciare i viola.

Nordin Amrabat, esterno offensivo fratello del centrocampista, interpellato da ‘As’ ha spiegato: “Ci sono contatti con il Galatasaray, spero che possa vestire quella maglia”. Dunque, pista turca per il giocatore viola e Juventus che dovrà rassegnarsi a guardare altrove per il centrocampo.