Stadio Luigi Ferraris di Genova: storia, posti, come arrivarci, dove dormire e prezzi delle partite

Andiamo a fare una panoramica generale sullo stadio Luigi Ferraris che ospita le partite casalinghe di Sampdoria e Genoa

La Sampdoria è in Serie B mentre il Genoa è tornato nel massimo campionato italiano; l’esordio per queste due squadre è stato decisamente diverso; i blucerchiati, infatti, hanno vinto in casa della Ternana mentre i ragazzi di Gilardino sono stati travolti, a domicilio, dalla Fiorentina.

I tifosi del Genoa si aspettavano un risultato diverso ma il Luigi Ferraris è pronto a spingere i propri beniamini, nel corso della stagione, verso la salvezza. Ecco quello che dobbiamo sapere sullo stadio Luigi Ferraris.

Anno di inaugurazione Luigi Ferraris Genova

La prima informazione da dare sullo stadio riguarda l’anno di inaugurazione; il Luigi Ferraris, da questo punto di vista, è l’impianto più antico d’Italia dal momento che ha aperto i battenti nel lontano 22 gennaio del 1911. Parliamo, dunque, di un vero e proprio monumento a livello calcistico.

Capienza Luigi Ferraris Genova

Passiamo, ora, alla capienza del Luigi Ferraris, ovvero il numero di persone che lo stadio può contenere per una partita. La casa di Sampdoria e Genoa ha una capienza di massimo 36.599 persone. Un numero decisamente importante con lo stadio che, in qualche occasione, riesce anche a riempirsi in toto andando a raggiungere il famoso sold out.

Dove comprare i biglietti

Passiamo, ora, a quella che è, senza dubbio, informazione fondamentale per i tifosi; chi vuole andare a vedere la partita deve, per forza di cose, acquistare i biglietti. Come abbiamo detto il Luigi Ferraris ospita le partite casalinghe di Genoa e Sampdoria e, per questo, bisogna fare una distinzione.

I biglietti per le partite del Genoa possono essere acquistati sulla biglietteria online del club rossoblù; discorso simile per la Sampdoria; per i match casalinghi dei blucerchiati, infatti, si può andare sulla biglietteria online o al Service Center in via XX Settembre 252 r.

Quanto costano i biglietti

Altra informazione fondamentale è quella relativa al costo dei biglietti; per il Genoa dipende sia dal settore in cui si sceglie di vedere la partita sia quale gara si vuole andare a seguire allo stadio. Passiamo, ora, agli abbonamenti e anche in questo caso bisogna fare una distinzione non solo per i settori in cui il tifoso si vuole abbonare ma anche per la squadra. Iniziamo dal Genoa; l’abbonamento per le partite dei rossoblù va da un minimo di 190 euro ad un massimo di 2000 euro che riguarda il settore della Tribuna Superba.

Vediamo, ora, il club blucerchiato. A livello di biglietti per le singole partite troviamo una differenza che va dai dieci euro ad un massimo di ottanta euro. Il prezzo degli abbonamenti della Sampdoria, invece, vanno da un minimo di 180 euro ad un massimo di 850 euro.

Dove parcheggia la tifoseria ospite

Per chi si reca al Luigi Ferraris per vedere una partita tra Genoa o Sampdoria e la sua squadra del cuore sono importanti le informazioni relative al parcheggio. La prima cosa da dire, però, è che il settore ospiti in questo stadio è la gradinata opposta alla squadra di casa. A livello di parcheggio, i tifosi ospiti vengono collocati al “parcheggio della piastra” che si trova dopo l’uscita del casello Genova Est.

Dove dormire vicino allo stadio

I tifosi ospiti che si recano al Luigi Ferraris potrebbero aver bisogno di un posto dove dormire; a tal proposito ci sono diverse opzioni tra cui “Il mondo in una stanza“, “A due passi dal centro“. Bisogna considerare anche “La casa di Sergio” e “Le Due Piazze“.

Stadio Luigi Ferraris Genova: come raggiungerlo

Per chi va allo stadio Luigi Ferraris, sia che tifi una tra Genoa e Sampdoria, sia che tifi una squadra che si appresta a sfidare rossoblù o blucerchiati, è fondamentale sapere come arrivare all’impianto. Da questo punto di vista ci sono diverse possibilità da tenere in considerazione.

Come arrivare allo stadio in auto?

Iniziamo con il capire come arrivare allo stadio usando l’auto; in questo caso, se si vuole raggiungere il Luigi Ferraris dobbiamo prendere l’uscita autostradale Genova Est. A quel punto non ci resta che seguire le indicazioni per andare prima al cento e poi allo stadio.

Come arrivare allo stadio in treno?

Andiamo a vedere, ora, le indicazioni per arrivare al Luigi Ferraris usando il treno; da questo punto di vista è fondamentale andare a sottolineare come lo stadio sia molto vicino alla stazione ferroviaria di Genova Brignole ma anche alla stazione ferroviaria di Genova Piazza Principe.

Quando ci troviamo in una delle due stazioni la cosa da fare è quella di prendere l’autobus, il 18 o il 37. E’ utile ricordare come dalla stazione Brignole si può arrivare allo stadio anche a piedi ma, in questo caso, ci si impiegano venticinque minuti.

Come arrivare allo stadio in autobus?

I tifosi possono arrivare allo stadio Luigi Ferraris anche utilizzando l’autobus; questo perché ci sono diverse linee che vengono messe a disposizione come la 12, la 13, la 14, la 37, la 47, la 48, la 480 e la 482.

A queste linee bisogna aggiungere (quando giocano in casa Genoa e Sampdoria), le linee BM. L’autobus, dunque, sembra essere il modo migliore per recarsi al Luigi Ferraris.

Come arrivare allo stadio in aereo?

Concludiamo, ora, con la possibilità di raggiungere il Luigi Ferraris in aereo; una volta scesi all’aeroporto Cristoforo Colombo si può utilizzare la navetta Volabus che bisognerà percorrere fino al capolinea. A questo punto si deve prendere una delle due linee bus a disposizione, la 18 o la 37 in modo da poter arrivare allo stadio.