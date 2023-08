Stadio Arechi di Salerno: storia, posti, come arrivarci, dove dormire e prezzi delle partite

Andiamo a fare un punto sulla situazione dello Stadio Arechi di Salerno; l’impianto che ospita le partite casalinghe della Salernitana

La Salernitana, alla sua terza stagione consecutiva in Serie A, ha l’obiettivo della salvezza; una missione che può arrivare grazie al gioco, al tecnico e soprattutto al fattore casa. Candreva e compagni, all’Arechi di Salerno, devono assolutamente fare più punti possibili per restare nel massimo campionato italiano.

Ecco quello che bisogna andare a sapere sullo stadio Arechi di Salerno dove si giocano le partite casalinghe della Salernitana.

Anno di inaugurazione Stadio Arechi di Salerno

La prima informazione da dare ai tifosi per quanto riguarda l’Arechi, è l’anno di inaugurazione dello stadio. La casa della Salernitana è stata aperta al pubblico il nove settembre del 1990. Nelle ultime stagioni l’impianto ha potuto sostenere la squadra nella massima serie italiana, un vero e proprio sogno.

Capienza Stadio Arechi di Salerno

Passiamo, ora, alla capienza (quante persone possono stare all’interno dello stadio) dell’Arechi di Salerno; il numero massimo di persone è pari a 37.800. Un numero importante e possiamo sottolineare come, in alcune occasioni, si sia anche verificato il sold out, ovvero il tutto esaurito.

Dove comprare i biglietti

Informazione che interessa, e non poco, i tifosi della Salernitana è quella che riguarda come poter comprare i biglietti per andare a vedere la propria squadra del cuore allo stadio. E’ molto semplice: basta andare sul sito ufficiale del club e, una volta scelta la partita, procedere all’acquisizione del biglietto.

Quanto costano i biglietti

Per vedere le partite allo stadio, dunque, bisogna andare a prendere i biglietti; questi hanno, ovviamente, un costo che varia da settore a settore. Il prezzo per vedere una gara all’Arechi di Salerno varia dai diciotto euro ai settantacinque euro.

Anche per quanto concerne gli abbonamenti (che permettono di andare allo stadio per vedere tutte le partite casalinghe della Salernitana) troviamo una differenza di prezzo in base al settore in cui ci si vuole abbonare.

Dove parcheggia la tifoseria ospite

Se si decide di andare a vedere la partita allo Stadio Arechi di Salerno bisogna anche essere a conoscenza della possibilità di un posto dove parcheggiare per i tifosi ospiti. Iniziamo con il sottolineare come l’accesso per il settore ospiti, la Curva Nord, si trova a via Giuseppe Raffaelo Pastore ed è proprio qui che si trova l’area dove gli ospiti possono parcheggiare.

Dove dormire vicino allo stadio

Andare a seguire la propria squadra a Salerno potrebbe significare, per i tifosi ospiti, avere bisogno di un posto in cui alloggiare. Le possibilità non mancano: abbiamo, infatti, “Villa Costiera Salerno“, “Saint Joseph“, “Nel giardino fiorito” ma anche “Carlino’s Home“.

Stadio Arechi di Salerno: come raggiungerlo

Non possiamo, poi, non dare informazioni su come raggiungere lo Stadio Arechi di Salerno; i tifosi hanno bisogno di sapere le varie possibilità a disposizione per raggiungere l’impianto e poter, in questo modo, vedere le partite nel miglior modo possibile.

Come raggiungere lo stadio in auto?

Iniziamo andando a parlare della prima possibilità, l’auto; in questa circostanza possiamo dire come, da Roma, ci si impiega all’incirca due ore e quaranta. Si può anche decidere di viaggiare sull’A1 (la Milano Napoli).

Non appena si è giunti a Caserta bisogna prendere l’uscita verso l’A30 in direzione Salerno. A questo punto bisogna andare fino all’uscita denominata Napoli-Salerno Centro-Tangenziale-Costiera Amalfitana.

Il prossimo passo sarà quello di dirigersi verso la rampa della Tangenziale di Salerno e, di conseguenza, continuare nella direzione Ospedale-Pontecagnano. L’ultima cosa da fare è prendere l’uscita denominata Mariconda prima di continuare stando attendi alle indicazioni stradali.

Come raggiungere lo stadio in treno?

Per arrivare allo stadio Arechi di Salerno, però, il modo migliore sembra essere il treno; una volta arrivati alla stazione, infatti, si possono prendere le linee dei bus con un tempo di percorrenza che è di ventitré minuti.

Come raggiungere lo stadio in autobus?

I tifosi, però, possono decidere di andare all’Arechi di Salerno anche usando esclusivamente l’autobus come mezzo principale; la linea da prendere, infatti, è la 24. Parliamo di un autobus che ferma i tifosi proprio davanti alla Tribuna. Un sistema decisamente rapido per recarsi allo stadio.

Come raggiungere lo stadio in aereo?

Concludiamo con il discorso legato all’aereo; i tifosi, una volta arrivati all’aeroporto, hanno la possibilità di prendere un taxi per recarsi allo stadio. Il viaggio dovrebbe essere di, circa, undici minuti.