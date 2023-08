300 milioni per Salah: la clamorosa offerta

Un’offerta da capogiro che starebbe tentando uno dei migliori attaccanti della Premier League e del mondo.

Anche lui può finire in Arabia. I tentativi dei club sauditi, che si sono inseriti anche nella trattativa tra Gabri Veiga e il Napoli, soffiando il calciatore agli azzurri, non sembrano volersi esaurire.

L’Al-Ittihad punta Mohamed Salah. E lo fa con decisione, mettendo sul piatto una cifra clamorosa. Come riporta ‘footmercato.net’ , la formazione allenata da Nuno Espirito Santo è pronta a sborsare 300 milioni. 100 andrebbero al Liverpool, che con una tale somma liberebbe il calciatore, 200, divisi in 3 anni, andrebbero al giocatore egiziano, che diventerebbe uno dei più pagati della Saudi Pro League. La trattativa è intavolata, resta da convincere il romantico Jurgen Klopp, che farebbe volentieri a meno di cedere uno dei suoi fedelissimi.

Al-Ittihad, una squadra da sogno

Il possibile arrivo di Mohamed Salah andrebbe ad arricchire una rosa già stellare dopo gli altri colpi estivi.

In questa estate di calciomercato dominata dai club arabi l’Al-Ittihad è stato uno dei più attivi. La formazione, campione in carica della Saudi Pro League, disponeva già di calciatori di livello come Hamdallah, Coronado e Romarinho. La dirigenza ha deciso di regalare al nuovo allenatore Nuno Espirito Santo alcuni tra i calciatori più forti del panorama mondiale. Dal pallone d’oro 2022 Karim Benzema, divenuto il secondo calciatore più pagato al mondo con 100 milioni netti di ingaggio all’anno, a Kantè e Fabinho. I due ex centrocampisti della Premier League, tra i più dominanti degli ultimi anni, garantiranno al tecnico portoghese una mediana di livello assoluto. Resta poi l’incognita Jota: il calciatore portoghese, arrivato dal Celtic per 30 milioni, potrebbe già salutare l’Arabia. La federazione ha infatti posto il limite di 8 calciatori stranieri tesserabili, e l’acquisto di Salah potrebbe tagliare fuori proprio lui.