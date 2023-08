Vertice positivo e addio Milan: l’accordo è imminente

Il Milan può chiudere il mercato con l’acquisto di un altro attaccante: l’incontro avvicina la fumata bianca

Pellegrino è l’ultimo acquisto del Milan, il nono da inizio mercato. I rossoneri però non hanno ancora terminato la loro scoppiettante campagna trasferimenti e devono mettere a segno almeno un altro colpo prima del gong.

L’obiettivo da centrare è quello di un attaccante che possa alternarsi con Giroud al centro del reparto offensivo rossonero, lì dove può giocare anche Okafor. Si cerca un calciatore che possa accettare di andare in panchina, ma anche dal prezzo non elevato visti gli investimenti fatti finora.

Tanti i nomi valutati dalla dirigenza milanista: Azmoun, Fullkrug, ma anche Broja e Ekitike. Proprio il giovane francese rappresenterebbe il profilo ideale per il nuovo corso rossonero, ma sul suo conto si registra una novità destinata a raffreddare la pista che porta in Serie A.

Calciomercato Milan, incontro per Ekitike: il West Ham più vicino

È il West Ham la squadra più vicina a prendere Ekitike dal Paris Saint-Germain. Il 21enne non è al centro del progetto di Luis Enrique e la società transalpina sta cercando una soluzione.

L’ideale potrebbe essere proprio il West Ham, almeno stando a quanto riferito da ‘footmercato.net’. Nei giorni scorsi, infatti, sarebbe andato in scena un incontro tra Luis Campos e Tim Steidten, direttore tecnico del West Ham. Al centro del vertice proprio il futuro di Ekitike: la riunione ha avuto un esito positivo e le parti ora continuano a lavorare per trovare l’accordo per il trasferimento dell’attaccante in Premier League.

Il club inglese, stando alla stessa fonte, non avrebbe alcun problema a soddisfare le richieste economiche del Psg, né quelle salariali del giocatore.