Idillio già finito in Arabia, il campione ha perso le staffe: scontro con il tecnico

Animi tesi nello spogliatoio tra il tecnico e il campione, da poco trasferitosi in Arabia Saudita: l’avventura può finire in anticipo

Nel corso di questo mercato estivo l’Arabia Saudita ha accolto tantissimi giocatori provenienti dall’Europa. Campioni un po’ più in là con l’età a caccia di un ultimo faraonico contratto, ma anche giocatori nel pieno della propria carriera.

Uno di questi è Karim Benzema. Il pallone d’Oro in carica, dopo aver vinto tutto con il Real Madrid, ha firmato un contratto faraonico con l’Al-Ittihad, squadra di Jeddah, vincitrice dell’ultimo campionato saudita. Il clima però nella squadra non sembra essere dei migliori e in particolare lo stesso Benzema sarebbe estremamente insoddisfatto.

Dall’Arabia: animi tesi tra Benzema e Nuno Espirito Santo

Il rapporto tra l’attaccante transalpino e il tecnico Nuno Espirito Santo sarebbe già ai ferri corti, almeno stando a quanto riferiscono dall’Arabia Saudita.

Una situazione al momento pronta ad esplodere come riferisce ‘Al-Sharq Al-Awsat’. L’allenatore portoghese, ex tra le altre di Porto, Tottenham e Wolverhampton, avrebbe infatti fatto sapere che Benzema non si sposa con il suo stile di gioco. Sarebbe quindi insoddisfatto della presenza del calciatore francese in rosa. Allo stesso modo, oltre ai problemi di collocazione, sarebbero insorti anche altri disguidi.

Benzema avrebbe infatti chiesto di indossare la fascia di capitano della squadra, ma il tecnico lusitano si sarebbe opposto a questa richiesta. Un altro segnale di come il rapporto tra Espirito Santo e Benzema sarebbe ormai ai ferri corti. A questo punto non si esclude l’ipotesi che l’avventura possa finire in anticipo, anche se sembra molto complicato. Più facile che possa invece essere la panchina del portoghese a saltare, anche se al momento l’inizio di stagione è stato pressoché perfetto. L’Al-Ittihad ha infatti collezionato due vittorie in altrettante gare, con cinque gol fatti e nessuno subito.