Due spine per l’Inter: Inzaghi morde il freno per Pavard

Simone Inzaghi impaziente per lo sbarco a Milano di Pavard: il tecnico nerazzurro vorrebbe utilizzarlo già nella prossima partita di campionato

L’Inter parte nel migliore dei modi in campionato, sbarazzandosi per 2-0 del Monza nel catino del ‘Meazza’.

Simone Inzaghi può essere soddisfatto della prestazione dei suoi, con Lautaro Martinez a fare la voce grossa con la doppietta decisiva che ha steso i brianzoli. Buone indicazioni da parte dei nuovi arrivati, in particolare Arnautovic subito un fattore con l’assist al bacio che ha permesso al ‘Toro’ argentino di chiudere la contesa. Adesso Inzaghi aspetta con impazienza l’arrivo a Milano di Benjamin Pavard per completare il reparto difensivo e avere due giocatori di livello per ruolo nella rosa nerazzurra. Il trasferimento del francese a Milano è ormai cosa fatta: manca soltanto l’ultimo via libera del Bayern Monaco, in attesa di trovare un sostituto dell’ex Stoccarda.

Inter, Acerbi e Darmian ai box: Inzaghi aspetta Pavard

Pavard indosserà la casacca nerazzurra per una cifra superiore ai 30 milioni di euro (32-33 l’accordo finale, bonus compresi), firmando un contratto quinquennale da 4 milioni di euro a stagione.

Presto lo sbarco a Milano per le visite e la firma con l’Inter, con Inzaghi che entro sabato vorrebbe averlo a disposizione ad Appiano Gentile per convocarlo in vista della trasferta di lunedì sera a Cagliari. Anche perché il tecnico piacentino rischia di non avere ancora Acerbi, che non ha smaltito il problema muscolare al polpaccio accusato nelle scorse settimane. L’ex Lazio anche oggi si allenerà a parte, mentre filtra ottimismo sul recupero di Darmian dopo la botta alla caviglia rimediata con il Monza. L’eclettico difensore ex Manchester United, a meno di contrattempi, tra domani e venerdì rientrerà regolarmente in gruppo.