Lukaku-Juve, non è finita: assalto esterno a Vlahovic e situazione sbloccata

La Juve non ha ancora fatto tramontare definitivamente la pista Lukaku, in cambio di Vlahovic e non solo: un altro top club può sbloccare tutto prendendo il serbo

La Juventus non è ancora completa. Massimiliano Allegri lo ha ribadito in questi giorni, o meglio dicendo che il mercato è ancora aperto e se ci saranno possibilità verranno sfruttante. Il classico slogan degli allenatori, che però sperano sempre in qualche colpo di coda finale. Magari Holm, ma più che altro Berardi o Lukaku. L’arrivo del belga è sempre ovviamente subordinato al serbo, sia che si tratti di uno scambio col Chelsea che di due operazioni separate.

Secondo ‘Tuttosport’, la possibilità e la trattativa per l’affare con i Blues non è ancora tramontata. Entrambe ci sperano ancora, ma non sono disposte ad arretrare rispetto alle proprie posizioni e richieste. Vale a dire 40 milioni pretesi dai bianconeri dai londinesi, che non ne vogliono sapere e fanno muro. Anche se più passa il tempo e più Lukaku rischia di diventare un peso enorme per il Chelsea ormai agli sgoccioli del mercato. Vlahovic continua le dichiarazioni d’amore verso la Juve sui social, i tifosi non vogliono perderlo e apprezzano. Ma l’ex Fiorentina a bilancio continua a pesare tantissimo, sia per ammortamento che per ingaggio. Mentre dallo scambio con Lukaku incasserebbero ovviamente del cash e usufruirebbero del Decreto Crescita sull’ingaggio.

Il Real Madrid pensa a Vlahovic e può sbloccare Lukaku

Una soluzione poteva essere quella della cessione separata del serbo a un’altra big per poi presentarsi dal Chelsea e prendere direttamente Big Rom. Ma il Bayern ha preso Kane, lo United Hojlund e il PSG sta trattando Kolo Muani. Invece il Tottenham non ha voluto affondare il colpo. Ma qualcosa potrebbe muoversi in Spagna.

Secondo il portale catalano ‘E-Noticies’, la priorità del Real Madrid sarebbe diventata proprio Dusan Vlahovic. Chiaramente l’obiettivo principale era Mbappe, che è poi rimasto al PSG. Poi la pista Kane e infine quella Lukaku, che però non convince il presidente Florentino Perez. E lo stesso numero uno dei Blancos avrebbe messo nel mirino proprio il bomber classe 2000 della Juventus, che resta disposta a cederlo con un’offerta importante e congrua. Più o meno da 80 milioni. Il portale in questione specifica che Vlahovic è ritenuto il profilo ideale nel momento giusto sia da Ancelotti che da Perez, è duttile e con buon dinamismo, potendo giocare anche con la squadra. A Madrid sono convinti anche che la Juve, vista la situazione, potrebbe accontentarsi anche di una cifra inferiore agli 80 milioni, ma per questo il Real vorrebbe aspettare gli ultimi giorni di mercato. In caso di assalto a Vlahovic, i bianconeri potrebbero poi sferrare l’offensiva decisiva per Lukaku e magari anche per qualche altro rinforzo.