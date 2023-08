Fiorentina, Commisso non sa più che fare con lui: è sul mercato, il contratto scade ma non riesce a venderlo

Per la Fiorentina sono giorni complicati per la questione legata ad un calciatore con il contratto in scadenza a giugno 2024

La stagione della Fiorentina è iniziata nel migliore dei modi; i ragazzi di Italiano, infatti, ha vinto quattro a uno in casa del neopromosso Genoa. Una vittoria larga, con i viola che sono stati capaci di mostrare un gioco nettamente fluido e in grado di mettere in difficoltà la difesa avversaria. Sono diversi i modi che possono permettere alla Fiorentina di andare in gol e questo è merito, soprattutto, del sistema di gioco che Italiano ha inculcato ai suoi ragazzi.

Non solo il campionato; la Fiorentina, dopo l’esclusione della Juventus dalle coppe, si appresta ad affrontare il preliminare di Conference League. L’obiettivo dei viola è, sicuramente, quello di andare a passare il turno per presentarsi alla fase a gironi. Il sogno del club, però, è quello di tornare in finale dopo la delusione della scorsa stagione con la squadra sconfitta dal West Ham.

Il primo ostacolo della Fiorentina, nel cammino verso una seconda finale consecutiva, si chiama Rapid Vienna. L’andata si giocherà in trasferta con Nico Gonzalez e compagni che proveranno a chiudere la pratica già nei primi novanta minuti in modo da poter gestire, davanti al proprio pubblico, le energie nel migliore dei modi. Una partita dove Italiano non potrà contare su due elementi: Jovic e Kokorin.

Kokorin escluso dalla lista UEFA: possibile cessione in questi ultimi giorni di mercato

La Fiorentina, dunque, non ha inserito Kokorin nella lista UEFA; possiamo dire come non sia, del tutto, una novità. Il giocatore, arrivato a gennaio 2021, non è mai riuscito a trovare la giusta continuità per andare ad imporsi all’interno del sistema di gioco viola. Parliamo di una seconda punta che può andare a giocare anche da esterno destro e, all’occorrenza, da centravanti anche se con caratteristiche diverse dal classico numero nove.

Il contratto di Kokorin scade a giugno 2024 e l’idea della Fiorentina sembra essere quella di cederlo in questa finestra di mercato per non doverlo perdere a parametro zero tra un anno. Situazione non semplice considerando le difficoltà nel cedere un giocatore che, come detto, non è mai riuscito a ritagliarsi uno spazio da protagonista nel mondo viola.

La Fiorentina lo ha escluso dalla lista UEFA e questo rappresenta un segnale piuttosto chiaro: Kokorin, molto difficilmente, avrà spazio all’interno del sistema di gioco di Italiano. Il tecnico, per quanto riguarda il reparto offensivo, può contare su diverse soluzioni di livello.