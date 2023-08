Due flop in due anni: l’ex Napoli riparte da qui

Un ex Napoli ha tanta voglia di rilanciarsi e per farlo ha deciso quale sarà la squadra adatta per la prossima stagione.

Il Napoli ha dominato la Serie A 2022-23, con il gioco degli Azzurri che è stato spettacolare e spumeggiante. Sotto la guida di Luciano Spalletti i campani hanno potuto vincere il terzo Scudetto della propria storia in modo dominante, ma non tutti hanno avuto di giocare con continuità.

Anche quando le cose vanno bene, non mancano i giocatori che non riescono a integrarsi nella squadra. Lo sa bene un calciatore molto noto a livello internazionale che ora ha trovato la strada giusta per poter tornare ai vertici.

Bereszynski verso Empoli: il polacco torna in A

Dopo la pessima esperienza con il Napoli, che lo ha visto scendere in campo solo in tre occasioni in campionato, il terzino della nazionale polacca e della Sampdoria è pronto a tornare in Serie A. Andrea Pirlo lo avrebbe trattenuto volentieri in cadetteria, infatti è stato titolare e Capitano nella prima partita contro la Ternana, ma per lui ora è tempo di cambiare maglia.

La paura di perdere il posto in nazionale lo spinge a tornare in Serie A e ormai sembra prossima la chiusura della trattativa che lo porterà a Empoli. La notizia giunge da tuttoatalanta.cm, con l’operazione di mercato che avverrà tramite un prestito con diritto di riscatto che dovrebbe scattare automaticamente in caso di salvezza dei toscani. Bereszynski ha bisogno di rilanciarsi dopo Napoli e saranno altri Azzurri a dargliene la possibilità.