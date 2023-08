Colpo nerazzurro: arriva dalla Juve

La Juve, in questi ultimi giorni di mercato estivo, rischia di perdere un giocatore; per lui possibile futuro in nerazzurro

Una sessione estiva di mercato importante per la Juventus; i bianconeri, in questa stagione, devono tornare a dominare il campionato italiano dopo tre anni sono stati Inter, Milan e Napoli ad alzare il titolo. Alla Juve, fino a questo momento, è arrivato Weah, è stato acquistato Milik a titolo definitivo ed è arrivato il rinnovo di Rabiot, giocatore fondamentale per il sistema di gioco dei bianconeri.

Movimenti anche in uscita per la Juventus; arrivati a questo momento del mercato è difficile pensare alla cessione di Vlahovic e Chiesa considerando la loro prestazione di Udine dove, entrambi, sono andati in gol. In questi ultimi giorni di mercato, però, Allegri potrebbe comunque perdere un giocatore del reparto offensivo.

Parliamo di Iling che, nella scorsa stagione, ha messo in mostra le sue qualità risultando una risorsa importante per la Juventus soprattutto in un momento dove Allegri è stato costretto ad affrontare una serie di problemi soprattutto a livello di infortunio. In questi ultimi giorni di mercato, però, è possibile che il classe 2003 lasci i bianconeri.

Iling, pressing dell’Atalanta: possibile regalo per Gasperini

Stando a quanto riporta Tuttosport, su Iling è forte l’interesse dell’Atalanta; il club, in questa stagione, sta rivoluzionando il reparto offensivo. Sono già arrivati Scamacca e De Ketelaere mentre, in uscita, possibile partenza di Zapata su cui è forte l’interesse della Roma. L’eventuale arrivo di Iling rappresenterebbe una novità ulteriore nel reparto offensivo di Gasperini.

Nel sistema di gioco del tecnico dell’Atalanta, Iling potrebbe andare a giocare in diversi ruoli; il giovane attaccante, infatti, può essere impiegato sia come esterno (su entrambe le corsie) sia come seconda punta alle spalle del centravanti di riferimento. Con un tecnico come Gasperini, Iling può crescere tantissimo a livello tattico e può diventare grande protagonista sia in Italia sia a livello internazionale con il club bergamasco impegnato in Europa League.

Proprio per affrontare, nel migliore dei modi, il doppio impegno l’Atalanta ha bisogno di allungare la rosa in ogni reparto; da questo punto di vista l’eventuale arrivo di Iling può essere fondamentale perché porterebbe una risorsa in più all’interno della rosa di Gasperini e sarebbe anche una grande soluzione a livello tecnico visto le qualità di un giocatore che, in modulo di gioco come quello dell’Atalanta, può andare ad esprimere le proprie qualità nel migliore dei modi.