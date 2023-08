Calciomercato Lecce, assalto alla Roma: ecco il nuovo centrocampista

Grande colpo in vista per il Lecce di D’Aversa, con la Roma che potrebbe cedere ai salentini uno di propri gioielli.

La stagione 2023-24 del Lecce è partita nel miglior modo possibile, con i pugliesi che sotto la guida di Roberto D’Aversa hanno già ottenuto il primo grande risultato. Battere la Lazio al Via del Mare è motivo di orgoglio, ma il mercato è ancora aperto e la squadra si può migliorare.

Pantaleo Corvino è indubbiamente uno dei migliori direttori sportivi in Italia, capace di scovare i maggiori talenti nel mondo. Questa volta però ha capito che basta semplicemente spostarsi a nord di pochi chilometri e fermarsi a Roma per poter provare a mettere sotto contratto un grande talento.

Faticanti al Lecce: sarà il vice Ramadani

Indubbiamente l’estate 2023 è stata straordinaria a livello giovanile per l’Italia e lo sa molto bene Giacomo Faticanti. Il ragazzo infatti era nella squadra che è arrivata in finale in Argentina del Mondiale Under 20 e che ha vinto l’Europeo Under 19, per questo motivo il Lecce lo vorrebbe portare in squadra.

Sicuramente per il giovane, inserito di recente dal “The Guardian” nella lista dei migliori 60 giovani al mondo, avrebbe modo di poter giocare con molta più continuità. La trattativa potrebbe decollare grazie a un prestito secco, senza possibilità di diritto di riscatto da parte dei salentini. Faticanti potrebbe così giocare con maggiore continuità e prendere il ritmo del grande calcio della Serie A e solo in seguito potrebbe tornare a Roma. Da giallorosso a giallorosso, con la trattativa che, come riporta “La Gazzetta dello Sport”, può concludersi positivamente.