Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 21 agosto

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, lunedì 21 agosto 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

Con la prima domenica di Serie A in archivio a rubare la scena è senza dubbio la vittoria netta e convincente della Juventus per 3-0 a Udine. ‘Che bella Signora’, titola ‘La Gazzetta dello Sport’ con l’esultanza di Federico Chiesa. In taglio alto ‘Leao, tocca a te’ con il Milan di scena stasera a Bologna e ‘De Ketelaere fa il Diavolo’ dopo la rete con l’Atalanta. Di spalla ‘I Re d’Europa’ Lautaro e Osimhen e poi ‘Zhang rilancia: Pavard è vicino’. Ancora ‘Belotti salva Mou, Sarri flop a Lecce. Tocca al Torino: c’è Juric-Ranieri’.

‘Il Corriere dello Sport’ apre in prima pagina con ‘Juve al Max‘ e la coppia Chiesa-Vlahovic ad esultare. Di spalla ‘Belotti non basta. Candreva fa magie’ e ‘Lampo di Immobile, che beffa il ribaltone’. In taglio basso ‘Napoli, subito Lindstrom’, e ‘Inter, Pavard più Sanchez’.

Su ‘Tuttosport’ invece il titolo è ‘Juve da sogno’, praticamente con la stessa immagine dell’esultanza di Chiesa insieme a Vlahovic. Poi ‘Toro, anche per Correa’ con la trattativa tra l’Inter e i granata ma serve soprattutto il sì del giocatore. ‘E ancora ‘Roma, questo è il Gallo. L’Atalanta rianima CDK’. Di spalla ‘FantaBagnaia stile Valentino’. In taglio basso il ricordo di Mazzone da parte di Pulici e gli altri sport: ‘Flop Jacobs, lacrime Larissa. La felicità è Palmisano’.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri del 21 agosto 2023

Vediamo anche la rassegna stampa dei principali quotidiani esteri del 21 agosto 2023.

Su ‘AS’ e tutti gli altri quotidiani spagnoli si celebra giustamente la grande vittoria della Spagna, che si aggiudica il suo primo Mondiale femminile grazie alla vittoria contro l’Inghilterra. In Francia invece ‘L’Equipe’ titola ‘Lens chiuso e incollato’, due aggettivi che si associano facilmente a una squadra che ieri ha pareggio 1-1 col Rennes e, dopo il secondo posto dell’anno scorso, è ancora a caccia della prima vittoria.