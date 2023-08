Problemi alle visite mediche, clamoroso: salta l’affare

Clamoroso, problemi nel corso delle visite mediche: l’affare salta all’ultimo minuto

Dopo la cessione di Declan Rice all’Arsenal, il West Ham è riuscito ad incassare una cifra faraonica. Soldi che hanno permesso agli ‘Hammers’ di aumentare il proprio budget mercato.

Dal mercato sono arrivati James Ward-Prowse e il messicano Edson Alvarez, arrivati proprio per sostituire Rice. Ma il club londinese punta a nuovi innesti, sia in attacco che in difesa. Uno degli obiettivi degli ‘Hammers’, in particolare, è Konstantinos Mavropanos. Difensore centrale greco, accostato anche al Napoli, in forza allo Stoccarda. L’affare sembrava essere ormai chiuso, ma problemi durante le visite mediche del difensore hanno complicato l’operazione, che sembra ormai destinata a saltare.

West Ham, problemi durante le visite mediche per Mavropanos: salta l’affare

A rivelare il tutto è il giornalista francese Santi Aouna di ‘Footmercato’. West Ham e Stoccarda avevano raggiunto l’accordo per il trasferimento del centrale ellenico in Inghilterra, ma problemi nel corso delle visite mediche hanno fatto saltare tutto.

Mavropanos aveva infatti lasciato la Germania per raggiungere Londra. Si è sottoposto alle visite di rito, che però hanno mostrato alcuni problemi fisici, che hanno impedito al centrale di superare le visite. Nonostante dunque l’accordo raggiunto, il giocatore non ha potuto sottoscrivere il contratto con la società inglese. Un affare che quindi salta all’ultimo minuto: il West Ham dovrà ora puntare su un altro difensore centrale.