Leao a terra al fischio finale: ecco cosa è successo

Il match del portoghese si è concluso con qualche problemino. Ecco cosa è accaduto al numero dieci di Pioli

La partita di Rafael Leao non è stata certo la migliore della sua carriera. Anzi. Il portoghese ha dimostrato, nella sfida contro il Bologna, di avere ancora poca benzina nelle gambe, non riuscendo a rendersi pericoloso come lui sa fare.

Al 90′, però, il giocatore del Milan ha colpito un palo dopo la sua classica azione dalla sinistra.

Come detto la prestazione di Leao non è stata esaltante, davvero troppo lontano dalla condizione migliore. Al fischio finale il giocatore portoghese è rimasto così per terra per alcuni minuti: crampi per l’attaccante, che prima è stato soccorso dai compagni, poi da un membro dallo staff medico. Leao, fortunatamente per il Milan, si è, infine, rimesso in piedi, raggiungendo i compagni.