Le cinque frasi più belle di De Zerbi

Allenatore di grande qualità e destinato ad avere una carriera decisamente importante; stiamo parlando di Roberto De Zerbi

Con il Sassuolo aveva dimostrato di essere pronto per una grande sfida, sulla panchina dello Shakhtar (per motivi ben lontani dalla sfera calcistica) non è riuscito a continuare il suo lavoro, il Brighton gli ha dato l’opportunità di mettersi in mostra. In Premier League, infatti, ha portato la sua idea di calcio e la sua filosofia trasformando la squadra in una realtà importante del massimo campionato inglese.

Nella scorsa stagione, il Brighton ha sorpreso tutti e vedere giocare i ragazzi di De Zerbi era un piacere per gli occhi. Continue soluzioni all’interno della partita, costanti movimenti per non dare punti di riferimento, possesso palla finalizzato alla ricerca della verticalizzazione e la capacità di mandare al tiro un numero incredibile di giocatori.

Un sistema di gioco non semplice quello ricercato da De Zerbi ma che, una volta messo in pratica, porta diverse soddisfazioni. “Credo in un calcio di princìpi, oltre i numeri e pone le fondamenta sulla capacità dell’allenatore di trasmettere concetti e soluzioni” questa una frase di De Zerbi che racchiude alla perfezione il suo pensiero. I numeri sono sì importanti ma è fondamentale che il tecnico trasmetta la sua filosofia nel migliore dei modi.

Altra affermazione in cui possiamo trovare il pensiero di De Zerbi è “Se proprio devo affogare preferisco affogare nell’oceano e non nella vasca da bagno“. Una frase in cui percepiamo la voglia dell’allenatore di essere sempre protagonista indipendentemente dal contesto in cui si trova. De Zerbi, infatti, ha sempre cercato di portare la sua filosofia, in ogni squadra allenata ed è sempre riuscito ad ottenere risultati importanti come la qualificazione del Brighton alla prossima Europa League.

Le frasi più belle di De Zerbi: il pensiero sulla vittoria e il concetto del lavoro

Per capire un tecnico come De Zerbi non basta vedere le partite delle sue squadre, studiare le tattiche da lui messe in pratica, vedere come si muovono i suoi giocatori. L’allenatore si comprende anche dall’aspetto comunicativo e ogni frase di De Zerbi è un pezzo del puzzle della sua personalità.

Ad ogni persona che lavora nel mondo del calcio piace vincere; la vittoria, però, deve essere costruita e deve arrivare in un determinato modo. “Se vinco per caso non mi interessa” fa capire tanto della persona De Zerbi; il tecnico vuole arrivare al successo attraverso il lavoro e grazie a quei principi di gioco che cerca di insegnare ai suoi ragazzi.

Proprio sul lavoro non possiamo non ricordare un’altra frase chiara, diretta, di De Zerbi. “Il lavoro non basta se non viene accompagnato dalla serietà“. Altra affermazione in cui si vede il pensiero dell’allenatore e come vuole affrontare le settimane che accompagnano la partita perché solo se si lavora bene si possono ottenere quei risultati che gratificano tutto il percorso fatto.

Abbiamo detto di come il calcio di De Zerbi sia un calcio con schemi di gioco ben precisi e con dei concetti che devono portare al risultato. Giudicare il suo tipo di calcio non è semplice e, a tal proposito, De Zerbi ha sottolineato “Se vuoi giudicare devi avere gli strumenti per capire la partita e spiegarla“. Un modo per intendere, ancora una volta, come non si possa guardare solo al risultato ma serva un diverso tipo di approccio.

La carriera di De Zerbi è ancora molto lunga e la sensazione è che il tecnico possa scrivere pagine molto importanti e lasciare un segno indelebile nella storia di questo sport sia sul campo sia per quanto riguarda l’aspetto comunicativo.