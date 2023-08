DIRETTA Serie A, Bologna-Milan: formazioni UFFICIALI LIVE

La prima giornata di Serie A si chiude con Bologna-Milan, sfida che Calciomercato.it seguirà in tempo reale

È tutto pronto per l’ultima partita della prima giornata di Serie A. Allo Stadio Dall’Ara, a partire dalle 20.45 andrà in scena Bologna-Milan. Una sfida che metterà di fronte due squadre profondamente rinnovate dal calciomercato e che hanno perso due elementi importanti come Arnautovic e Tonali.

Senza Bennacer (infortunato) e Musah che si porta dietro una squalifica ricevuta in Spagna, Stefano Pioli ha praticamente le scelte obbligate a centrocampo, mentre l’abbondanza in attacco gli ha consentito di non convocare Origi e Saelemaekers, in uscita dal club rossonero. Thiago Motta, dal canto suo, ha perso anche Schouten in mediana, dopo il trasferimento al PSV, ma potrà contare ancora su Dominguez, accostato nei giorni scorsi proprio ai rossoneri. Calciomercato.it vi aggiornerà in tempo reale sulla sfida del Dall’Ara.

Bologna-Milan, formazioni UFFICIALI e dove vederla in Tv

In programma lunedì 21 agosto alle 20.45, Bologna-Milan sarà trasmessa da DAZN. Ecco le probabili formazioni del match:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumì, Lykogiannis; Moro, Dominguez; Aebischer, Ferguson, Ndoye; Zirkzee. All. Thiago Motta.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli.

CLASSIFICA SERIE A: