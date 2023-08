Zapata-Roma, la ‘benedizione’ di Gasperini: “Mai contro le sue scelte”

Gian Piero Gasperini parla dopo Sassuolo-Atalanta e sembra dare il commiato a Duvan Zapata, vicino alla Roma

“Non mi metterò mai contro le loro scelte”. Sembra quasi un saluto quello che Gian Piero Gasperini manda a Duvan Zapata al termine di Sassuolo-Atalanta.

I bergamaschi si sono imposti nel finale grazie alle reti di De Ketelaere e Zortea, ma ovviamente l’attenzione è anche al mercato e al futuro dell’attaccante colombiano, in trattativa con la Roma.

L’allenatore dei nerazzurri, intervenuto a ‘DAZN’, sembra dare la sua ‘benedizione’ al trasferimento: “Se è all’Atalanta, lo faccio giocare. Con Zapata, come con Muriel, non mi metterò mai contro le loro scelte. Gli devo troppo e devono essere felici. Decideranno con la società”.

Come raccontato da Calciomercato.it, Atalanta e Roma hanno trovato una base di intesa per una cifra di 5 milioni di euro più 5 di bonus, alcuni facilmente raggiungibili. Per la fumata bianca serve l’ultimo ok del calciatore, con il quale si tratta sul valore della buonuscita da ricevere in caso di attivazione della clausola che consente ai giallorossi di rescindere il contratto triennale un anno prima della conclusione.

Sassuolo-Atalanta, Gasperini: “De Ketelaere non ha fatto tutto bene”

Il tecnico ha commentato anche la partita, facendo i complimenti ai ragazzi per l’applicazione messa in un ambiente “infernale”.

Ovvio, soffermarsi su De Ketelaere: “È presto per fare accostamenti con Ilicic. Ha kmolto da lavorare, ma arriva dal Milan dove si lavora molto bene, quindi sono avvantaggiato. Mi piace, ha le qualità giuste, ma non è tutto buono ciò che ha fatto oggi”.