UFFICIALE: Lukaku firma per due anni, che colpo

Arriva la firma di Lukaku, annuncio importante: il giocatore firma un contratto biennale, destinazione a sorpresa

Il nome di Romelu Lukaku rimane uno dei più caldi sul mercato, anche per l’accostamento alla Juventus che è sempre d’attualità. Anche se risalgono le quotazioni su un interessamento del Milan. I colpi di scena e i ribaltoni non sono mancati in questa estate, sta di fatto che il belga non ha ancora lasciato il Chelsea. C’è invece un altro Lukaku, altra vecchia conoscenza del calcio italiano, che ha trovato finalmente la sua nuova destinazione.

Jordan, terzino sinistro e fratello dell’attaccante, che nel nostro campionato abbiamo visto con le maglie di Lazio e Vicenza, ha firmato ufficialmente un contratto biennale con la squadra turca dell’Adanaspor, che milita nella seconda serie nella propria federazione. Tanti acquisti in breve tempo per il club della penisola anatolica, che prova in questo modo a sostanziare le proprie ambizioni.