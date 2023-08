Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 20 agosto

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, domenica 20 agosto 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, domenica 20 agosto 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

È ritornata la Serie A, con gol e spettacolo, ma i quotidiani italiani dedicano anche ampio spazio al ricordo del grande Carlo Mazzone. La Gazzetta dello Sport dedica la prima pagina alla vittora dell’Inter: “LAUTARO SPACCA”. L’argentino è stato protagonista di una doppietta, proprio come Osimhen, che si prende anche il secondo titolo: “Osimhen al bacio”. Spazio anche per Juventus e Milan: “Signora Vlahovic“; “Pu-Gi-Le Milan”. Infine, il ricordo della Rosea per Mazzone con l’intervista a Roberto Baggio: “Carletto maestro di vita”.

Il Corriere dello Sport mette in prima pagina Lautaro Martinez e Victor Osimhen, autori di una doppietta nella prima gara di Serie A: “SUBITO PADRONI”. Ampio spazio anche al ricordo di Mazzone: “CARLETTO UNO DI NOI”. Gli altri titoli di giornata: “Roma, in arrivo c’è Zapata“.

Bella scelta di Tuttosport, che dedica tutta la prima pagina allo storico allenatore, scomparso nella giornata di ieri: “ARIDATECE ALTRI MAZZONE”. Un omaggio da brividi per uno dei tecnici più iconici del calcio italiano. Infine, spazio anche per un titolo sui bianconeri: “Fede additivo Juve: Pogba c’è, Kean giallo-ritardo”.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri del 20 agosto 2023

Vediamo anche la rassegna stampa dei principali quotidiani esteri del 20 agosto 2023.

In Francia, L’Equipe apre con i dubbi dell’Olympique Marsiglia: “OM, ENCORE FRAGILE”. In Portogallo, invece, A Bola dedica la prima pagina alla vittoria del Benfica: “O GRITO DO VIKINGO”. Spazio anche per lo Sporting Club: “Melhor Paulinho de sempre”.