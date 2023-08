Nuovo bomber Milan: il verdetto è già arrivato

Tra le mosse di mercato del Milan, l’acquisto di un nuovo attaccante rappresenta sicuramente uno dei temi più caldi. Qualcuno ha già deciso

Mancano pochi giorni ormai alla chiusura ufficiale di una sessione estiva di calciomercato nella quale il Milan, anche grazie alla cessione di Sandro Tonali, ha fatto la voce grossa. Dopo aver rinforzato la trequarti e il centrocampo, in queste ore i rossoneri si apprestano a definire ufficialmente l’approdo di Marco Pellegrino dal Platense.

L’accordo con il club argentino, come vi abbiamo raccontato su calciomercato.it, è stato raggiunto sulla base di una valutazione complessiva da circa 3 milioni di euro più bonus. Dopo strappato il sì del calciatore, dunque, il Milan ha praticamente chiuso la trattativa anche con il Platense. Oltre a sfoltire l’organico e cedere quei calciatori che non rientrano nel progetto tecnico di Pioli, però, il ‘Diavolo’ proverà a sfruttare i prossimi giorni per piazzare anche un altro colpo in attacco. Sotto questo punto di vista non sono pochi i nomi sul tavolo del Milan, che sta ragionando su diverse soluzioni.

Calciomercato Milan, casting per il bomber: l’esito del sondaggio di CM.IT ‘premia’ Broja

Tra le opzioni prese in considerazione dal Milan per puntellare il proprio reparto offensivo nelle ultime ore è spuntato anche Jovic. Il casting dell’area mercato rossonera continua senza soluzione di continuità; nei giorni scorsi, infatti, sono stati effettuati dei sondaggi esplorativi anche per Broja e Kean per capire la fattibilità di un’eventuale operazione. Più defilata, al momento, la pista che porta ad Azmoun.

Nel consueto sondaggio di calciomercato.it abbiamo chiesto agli utenti su quale profilo, eventualmente, dovrebbe virare il Milan per regalare a Pioli il tanto sospirato vice Giroud. La maggioranza (il 41% dei votanti) ha scelto Broja: l’attaccante del Chelsea intriga e non poco i rossoneri, ma i Blues per adesso non aprono alle formule messe sul piatto dalla Roma. Insegue al secondo posto Moise Kean con il 31% dei voti. Più staccati, invece, Jovic (con il 17%) ed Azmoun (11%).