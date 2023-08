“Indecente”: è caos durante Udinese-Juventus

La Juventus travolge l’Udinese, archiviando la pratica già nel primo tempo, ma scoppia la polemica per l’arbitraggio

È una Juventus scatenata quella che travolge l’Udinese al debutto in campionato. Tre a zero dopo i primi 45 minuti per mettere in chiaro che quest’anno la squadra di Allegri vuole recitare un ruolo da protagonista.

Un successo netto, finora, ma che non serve a calmare le polemiche. Dopo l’1-0 di Chiesa, infatti, l’arbitro Rapuano ha concesso un calcio di rigore agli ospiti per un fallo di mano di Ebusele su cross di Alex Sandro. Un penalty che per molti tifosi non juventini è da considerare eccessivo.

Ma l’Udinese non protesta soltanto per il rigore subito: poco dopo Thauvin ha reclamato per un contatto con Rabiot nell’area juventina. In questo caso Rapuano lascia proseguire e il VAR non interviene per correggere la sua decisione.

Udinese-Juventus, tutti contro Rapuano

Così nel mirino dei tifosi finisce l’arbitro Rapuano, contro il quale si scatenano i social. Inevitabili le critiche per il fischietto con qualcuno che ricorda anche il rigore concesso al Frosinone contro il Napoli, definendo le due decisioni “due facce della stessa medaglia”.

Ma di critiche ne arrivano davvero tante: c’è chi parla di rigore assurdo, di chi decisione indecente e ancora chi la butta sul ridere paragonando la prestazione di Rapuano con quelle di Joaquin Correa, non certo apprezzato nelle sue ultime uscite dai sostenitori dell’Inter.

Ecco alcuni tweet:

#Rapuano vuole far carriera. Che tenero 😘 — GiuseppeG 🖤💙 (@giusgad84) August 20, 2023

#Rapuano stasera mi ricorda le tipiche prestazioni di Joaquin Correa.#UdineseJuventus — Christian Conte (@ChristianConte_) August 20, 2023

Partenza a razzo anche di Rapuano. Indecente il calcio di rigore! — Antonio Torino (@AntonioTorino6) August 20, 2023

Incredibile il rigore dato alla #Juventus. Si parte benissimo. #Rapuano a due metri con visuale libera fischia sto schifo. E ovviamente al Var tutto tace. — Il Milanista Razionale (@musettiano) August 20, 2023