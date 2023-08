DIRETTA Serie A, Roma-Salernitana e Sassuolo-Atalanta: le formazioni ufficiali – LIVE

Calciomercato.it seguirà in tempo reale Roma-Salernitana e Sassuolo-Atalanta, nella prima giornata di Serie A

Senza gli squalificati José Mourinho, Paulo Dybala e Lorenzo Pellegrini, la Roma fa il suo esordio in campionato ospitando la Salernitana allo Stadio Olimpico. I giallorossi lo scorso anno esordirono proprio contro i granata, espugnando l’Arechi per 0-1, ma in casa furono fermati sul 2-2 dalla squadra di Paulo Sousa.

Nonostante il grave infortunio di Tammy Abraham, il calciomercato non ha regalato nessuna nuova punta ai giallorossi che potranno contare sul solo Andrea Belotti nel ruolo di centravanti. In casa granata, il tecnico portoghese ha recuperato bomber Dia, anche se il senegalese non è ancora al 100%.

In contemporanea con la sfida dell’Olimpico, si disputerà anche in interessantissimo Sassuolo-Atalanta, reso ancora più piccante dal caso Berardi, in rotta con la società per il mancato trasferimento alla Juventus. Calciomercato.it vi aggiornerà in tempo reale su entrambe le sfide.

Roma-Salernitana e Sassuolo-Atalanta: formazioni ufficiali

In programma domenica 20 agosto alle 18.30, Roma-Salernitana e Sassuolo-Atalanta saranno trasmesse da DAZN. Ecco le formazioni ufficiali:

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Kristensen, Aouar, Cristante, Bove, Spinazzola; Belotti, El Shaarawy

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Lovato, Gyomber, Fazio; Mazzocchi, L. Coulibaly, Maggiore, Bradaric; Kastanos, Candreva; Botheim. All. Sousa

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Viti, Vina; Maxime Lopez, Matheus Henrique; Defrel, Bajrami, Laurienté; Pinamonti. All. Dionisi.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Djimsiti, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Koopmeiners, Ruggeri; Pasalic, Lookman; Duvan Zapata. All. Gasperini

