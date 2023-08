Dainelli: “Quella cena con Guardiola a ricordare Mazzone” | ESCLUSIVA

Con Dario Dainelli abbiamo ricordato Carlo Mazzone: “A cena con Guardiola abbiamo ricordato le esperienze vissute col Mister”

Nella giornata di ieri, proprio quando il nuovo campionato di Serie A stava per iniziare, il calcio italiano ha perso uno dei suoi allenatori più iconici: Carlo Mazzone.

Tante le squadre allenate dal Mister che sono entrate a pieno titolo nella storia del calcio nostrano, compreso il suo Brescia costellato di campioni e grandi uomini. Abbiamo ricordato quegli anni con Dario Dainelli, arrivato giovanissimo a Brescia proprio sotto la gestione di Mazzone, che ha parlato in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.it: “Sicuramente è un pezzo di storia del calcio italiano. Io ho avuto la fortuna di averlo per due anni e di ricordi ne ho tanti. Lui era amato e apprezzato da tutti, dai suoi giocatori, dai suoi tifosi e anche dagli avversari perché era una persona vera che diceva quello che pensava. Era apprezzato da tutti proprio per questa sua schiettezza”.

La sincerità di Mazzone era un suo marchio di fabbrica e Dainelli ricorda: “Quando sono arrivato a Brescia non mi aveva voluto lui direttamente, così come Guardiola e altri ero stato una scelta della società. Nella prima riunione con tutta la squadra ci indicò e disse che non eravamo scelte sue (n.d.r. ride). Io ero un ragazzo e inizialmente rimasi un po’ scioccato, ma lui come se non fosse successo nulla, da quel momento cambiò valutazione. Io mi feci apprezzare e le cose andarono bene. Me lo ricordo, quindi, per questi episodi che sono sintomo di schiettezza, ma che non lo rendevano ottuso nella sua schiettezza, sapeva essere elastico”. Pochi mesi fa, poi, quella cena con Guardiola.

Dainelli in ESCLUSIVA: “Con Guardiola abbiamo ricordato Mazzone”

A metà giugno sono diventate virali le foto di Pep Guardiola durante una cena a Brescia con gli ex compagni di squadra. Non solo perché Pep Guardiola è Pep Guardiola, ma perché pochi giorni prima aveva vinto la Champions League con il Manchester City, ai danni dell’Inter. A quella cena era presente anche Dario Dainelli.

Sempre ai nostri microfoni, Dainelli ha rivelato: “Ho avuto la fortuna di ritrovare Guardiola nella cena che abbiamo organizzato con ex compagni del Brescia dopo che ha vinto la Champions ed è stato carinissimo. In quella sera era impossibile non parlare di Mazzone e abbiamo ricordato insieme a Guardiola quelle esperienze vissute insieme”. Ieri sera, poi, dopo la vittoria del suo City, Pep ha omaggiato Mister Mazzone indossano una maglia a lui dedicata. Quel Brescia è storia del calcio.