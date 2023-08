Ufficiale, la Juve l’ha cancellato

La presa di posizione del club bianconero non sembra lasciare molti dubbi in merito al calciatore in uscita. Il punto della situazione

Poche ore e avrà inizio la nuova stagione. La Serie A è pronta ad aprire i battenti con Frosinone-Napoli ed Empoli-Verona, in programma alle ore 18.30. La Juventus di Massimiliano Allegri, invece, scenderà in campo solamente domenica sera, in Friuli, contro l‘Udinese.

Il campionato inizierà così con il mercato ancora aperto e con tanti calciatori che inevitabilmente cambieranno maglia. Anche i bianconeri sono tra le squadre che saranno protagoniste in questi ultimi giorni, tra giocatori pronti ad arrivare e molti altri destinati a salutare il bianconero. Non è un segreto d’altronde, che in casa Juventus, ci siano almeno un paio di elementi che non rientrano più nei piani del tecnico livornese. In questi giorni ha fatto tanto discutere quanto è succedendo attorno a Leonardo Bonucci. Il difensore è ormai ai margini e si aspetta solo la giusta sistemazione.

Juventus: Bonucci c’è, McKennie no

Nel frattempo, però, nonostante la decisione della Juventus sia stata netta, l’esperto difensore non è scomparso dallo store bianconero. Così la sua maglia, con il numero 19 è acquistabile anche online sullo store ufficiale del club.

Trattamento differente, invece, per un altro calciatore, destinato a lasciare la Juventus, McKennie. La maglia personalizzata del centrocampista americano – come si può vedere visitando il sito ufficiale – non è acquistabile. Per il giocatore, reduce da un’esperienza non proprio positiva in Premier League, sembra davvero essere un chiaro segnale: dopo Arthur, Zakaria e Rovella, il prossimo centrocampista a dire addio al bianconero potrebbe davvero essere McKennie.